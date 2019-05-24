Yetim Vakfı mazlum coğrafyalardaki yetimlere umut oluyor Yetimlere yönelik yaptığı faaliyetlerlerle ve sunduğu hizmetlerle dünyada rol model olmayı vizyon edinen Yetim Vakfı, bu kez Afrika’nın Togo ülkesindeki yetimlere zekat dağıtımında bulundu.

“Yetim, insanlığın aynasıdır.” sloganıyla mazlum coğrafyalara yeni adımlar atan vakıf, hayırsever vatandaşların sadaka ve zekatlarını yetim çocuklara ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Afrika’nın Togo ülkesine giden vakıf görevlileri, “Yetim Vakfı olarak bugün Togo’dayız. İstanbul'da hayırsever arkadaşlarımızın göndermiş olduğu zekatları, bugün Togolu yetim kardeşlerimize dağıttık. Katkı ve zekat veren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onların hayırlarını buradaki yetim kardeşlerimize vermek suretiyle yerine getirmiş olduk. Katkılarınız sebebiyle hepinize teşekkür ediyor, güzel günler diliyorum” şeklinde konuştu.

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