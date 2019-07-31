0553 313 94 23

Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti

Aileleri Bayırbucak’ta şehit düşen yetim Türkmen çocukları, Karacabey Belediyesi ve Bursa İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla düzenlenen kamp dolayısıyla Karacabey’de buluştu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti

Aileleri Bayırbucak’ta şehit düşen yetim Türkmen çocukları, Karacabey Belediyesi ve Bursa İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla düzenlenen kamp dolayısıyla Karacabey’de buluştu. Longoz mesire alanında düzenlenen kampta çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


Suriye Türkmen Dağı’nda çıkan çatışmalarda ailelerini kaybeden ve Türkiye tarafından sahip çıkılarak Gaziantep ve Mersin’de özel olarak kurulan yetim kamplarına alınan çocuklar, burada psikolojik tedavi başta olmak üzere rehabilitasyon sürecinden geçiriliyordu. İHH tarafından, çocukların yaşadıkları şoku ve kötü günleri geride bırakmaları adına 3 günlük Bursa gezisi tertip edildi. Bursa gezilerinde 1 günlerini Karacabey’e ayıran yetim çocuklar, Longoz mesire alanındaki etkinlikte yaşadıkları şoku bir nebze de olsa atma imkânı buldu.


Bursa İnsani Yardım Derneği ve Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kampta 60 kadar yetim çocuk yer aldı. Gün boyu renkli faaliyetlerle eğlenen çocuklar için mangal partisi tertiplendi. Ayrıca DJ Ali Toprak da eğlenceli şovlarıyla çocukların âdetâ gönlünü fethederken, düzenlenen yarışmalarla çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.


Belediye Başkanı Ali Özkan, İHH Bursa İl Başkanı ve Yetim Birimi Sorumlusu Âdem Demir, Meclis Üyesi Nursi Er ile İHH il ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı kampta Başkan Ali Özkan, yetim çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla uzun süre sohbet etti. çocuklar için Karacabey’de düzenlenen kamp, son derece keyifli geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜGVA’lı çocuklardan Başkan Altun’a ziyaret
    1. TÜGVA’lı çocuklardan Başkan Altun’a..
    2. Rumlar panik oldu! Adaya asker gönderin
    3. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç..
    4. Kafası boruya sıkışan kediyi sağlık..
    5. Ziya Alkurt tam not aldı
    6. Khimki Moskova, Timofey Mozgov’u..
    7. Yurt dışına geçmeye çalışan 100..
    8. Mercan Koleji başarılı öğrencilerini..
    9. British Airways pilotları greve..
    10. Mensah ve Dja ikilisi formayı kaptı
    11. Avrupa Üniversiteler Badminton..
    12. Melikgazi Belediye Meclis Üyelerinden..
    13. Bosna Hersek Devlet Başkanından Başkan..
    14. Odunpazarı’ndan Hamamyolu’nda muhteşem..
    15. AK Parti İlçe Teşkilatı Başsavcı..
    16. Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi..
    17. Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli..
    18. Görele Belediyesinden su takviyesi
    19. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu..
    20. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    21. İl Sağlık Müdürü Bilge çalışmalarına..
    22. Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı,..
    23. Yalovaspor sahaya iİndi
    24. Tüfenkci’den yeni terminal binası..
    25. 14 Burda’da, “Açık Hava Sinema..
    26. Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu:..
    27. Tatami’nin Büyükşehirli yıldızları
    28. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Fırıldak..
    29. Anahtarları üzerinde unutulan..
    30. Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'e 118..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"