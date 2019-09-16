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Yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına yardım miktarı arttırıldı

İBB:- "Geçtiğimiz yıllarda, yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına tek seferde verilen 250 liralık yardım bu yıl yüzde 20 arttırılarak 300 liraya yükseltildi"- "Bir seferde karşılıksız verilecek olan 300 liralık yardımdan İstanbul genelinde tespit edilen 95 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor"

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına yardım miktarı arttırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına tek seferde verilen 250 liralık yardım 300 liraya yükseltildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamındaki burstan yararlanmak isteyenler, Anadolu ve Avrupa yakasındaki İBB ofislerinden başvuru yapabilecekler.

İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) de okullarda çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla İstanbul genelinde yardım alabilecek çocuklar tespit edildi.

Yardımlarda, engelli öğrenciler için MEB'in kabul ettiği yaş sınırı kabul edilecek. Anaokulu, kreş ya da özel okullara gidenler yardımlardan yararlanamazken, şehit çocukları bu kapsamın dışında tutulacak ve özel okula gitseler bile İBB yardımından faydalanabilecekler.

Geçtiğimiz yıllarda, yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına tek seferde verilen 250 liralık yardım bu yıl yüzde 20 arttırılarak 300 liraya yükseltildi. Bir seferde karşılıksız verilecek olan 300 liralık yardımdan İstanbul genelinde tespit edilen 95 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.

Yardım almak için başvurular 17 Eylül Salı günü başlayacak.

Başvurular İBB Eğitim Yardımları Başvuruları Müdürlüğü'nün Avrupa Yakası'nda, Edirnekapı'da ve Anadolu Yakası'ndaki Selimiye ofislerinden yapılacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
  1. açıklama
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İbb
  4. meb

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