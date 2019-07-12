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Yetim koordinasyon merkezi yaz kurslarıyla faaliyetlerine devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki yaz kursları kapsamında düzenlenen etkinliklerle, hem eğlenen hem de öğrenen 80 yetim çocuğun sosyalleşmesine imkan tanınıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:52
Yetim koordinasyon merkezi yaz kurslarıyla faaliyetlerine devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’ndeki yaz kursları kapsamında düzenlenen etkinliklerle, hem eğlenen hem de öğrenen 80 yetim çocuğun sosyalleşmesine imkan tanınıyor.


Çocuklar ve gençler için hazırladığı yoğun yaz kurslarıyla dikkati çeken Büyükşehir, Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’nde yetim çocuklara dönük; Kur’an Kerim, halk oyunları, gitar, yüzme ve filografi kurslarıyla yetim çocukları sahiplendi. Uzman eğitim kadrosuyla hafta içi 8.30 ile 14.30 saatleri arasında eğitim veren merkez, kursiyerleri haftanın 2 günü tarihi ve kültürel mekanları tanıması amacıyla il turuna çıkarıyor. 1 Temmuz-10 Ağustos 2019 tarihi arasında devam edecek kurslara katılan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde düzenlenen yatılı kamplara katılıyor.


Çocuklarda toplumsallaşma ve sosyalleşme süreci başlıyor


Konuyla ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’nin gün geçtikçe faaliyetlerinin arttığını belirtti.


Aksoy, “Yetimler bizlere emanettir anlayışla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla yetim koordinasyon merkezi kurduk. Gerek merkezde gerekse Nizip ilçesinde merkezimiz var. Özellikle dezavantajlı ailelerde, baba vefat ettikten sonra çocuklarla baş başa kalan anne, büyük problemlerle karşı karşıya kalıyor. Babanın himayesinden mahrum kalan çocuklar, bir bakıma başıboş kalınca hem toplum hem de kendisi için büyük risk oluşturuyor. Bu riski azaltmak amacıyla bu merkezi kurduk. Şu anda 1300 yetim aileye ulaştık. 3 bin 600 yetim çocuğumuzla ilgilendik, bu çocuklarımızın başta okullarına devam edebilmeleri için ne gerekiyorsa sosyal, psikososyal, ekonomik desteklerle yanlarında oluyoruz. Merkezlerimize gelen çocuklarda, içine kapanık ruh halinden toplumsallaşma ve sosyalleşme süreci başlıyor. Ciddi anlamda da ailelerden memnuniyet duyuyoruz. Babanın vefatı sonrası içine kapanan yüzlerce çocukla görüşme yaptık ve sonuç olarak eğitim başarılarının arttığını kendimiz gözlemledik. Bu da bize ciddi anlamda doğru iş yaptığımızı gösteriyor. Merkezimiz 1 yıldır hizmet veriyor. Gerek yaz dönemi, gerekse kış aylarında takviye ders kurslarıyla çocuklarımızın hem zihinsel hem fiziksel gelişiminde yanlarında oluyoruz. Bu merkezde bunun için hem spor salonları, hem cep sinemamız var. 5 haftada bir kültür turu yapıyoruz. Gaziantep’in tarihi ve kültürel mirasını çocuklara tanıtıyoruz. Ayrıca Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi ve Erikçe Spor Merkezi’nde 3 veya 5 günlük kamplar düzenliyoruz, çocuklarımız burada birçok etkinliğe katılıyor. Ufak dokunuşlarla kayıp nesil oluşmasının önüne geçiyoruz, gençlerin toplumsallaşması, sosyalleşmesine ve başarısına katkı sağlıyoruz” dedi.


Kurslarda eğitim gören Aleyna Duman, “Büyükşehir Belediyesi, bizlere sahip çıktı. Burada Kur’an-ı Kerim okuyoruz, halk oyunlarına katılıyoruz, yüzüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Yaz aylarında bir şeylerle uğraşmanın kendileri için faydalı olduğunu belirten Büşra Genişkan da, “Burada, zihinsel, fiziksel aynı zamanda psikolojik olarak çok gelişim sağlıyoruz. Ayrıca spor dallarıyla meşgul oluyor, halk oyunları dersi alıyoruz. Ayrıca buradaki hocalara çok teşekkür ediyor Fatma Şahin’e de bizlere sahip çıktığı için bütün selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:52
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