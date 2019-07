Yetim Koordinasyon Merkezi okuma-yazma öğretim kursu tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 30 anne, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden Milli Eğitim Bakanlığı okuryazarlık belgesini aldı.

Sosyal belediyecilikte Gaziantep modeli oluşturan Büyükşehir, 2018 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlayan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’yle 3 bin 600 yetim çocuk ve 1300 anneye ulaştı. Yetim çocuklara öfke kontrolü, kocasını kaybetmiş annelere ise, çocuklarıyla nasıl baş edeceklerini öğreten merkez, bir yandan da okuma-yazma seferberliği başlattı. Açılan Okuma-Yazma Öğretim Kursu’yla 30 anne, okuryazar oldu. Okuma Yazma öğretim kursu mezuniyet töreninde annelerle bir araya gelen başkan Fatma Şahin, anneleri azim ve gayretlerinden dolayı kutladı.

“Annelerimizin bilmesi gerekiyor”

Düzenlenen okur yazarlık belgesi dağıtım töreninde konuşan Şahin, Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi’nin çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, “Bizler, yetim medeniyetinden geliyoruz. Medeniyetimiz, yoksulu ve yetimi koruma üzerine kurulmuştur. Onun için üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. 2002 yılından bu yana yaşama dokunmak, ilk ve son nefes arasında herkesin yüreğini hissetmek için çok yol kat ettik. Artık bu çalışmalardan sonuç almaya başladığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Medeniyetimizde ‘Cennet annelerin ayağı altındadır’ sözü çok kıymetlidir, sizler bizim için çok önemlisiniz. Evlatlarını iyi bir şekilde yetiştirebilmesi için annelerimizin bilmesi gerekiyor. Yine medeniyetimiz bize, ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’ diyor. Sürekli kendimizi geliştirme anlayışına, Milli Eğitim Bakanlığı ‘hayat boyu öğrenme’ diyor. Medeniyetimiz bize ‘Bilim Çin’de de olsa alın’ öğütünü veriyor. Bazen şartlar istediğimiz gibi olmuyor, bazen bazı şeyleri kaçırabiliyoruz, şartların küçük dokunuşlara nasıl değiştiğini annelerimizin gözündeki ışığa bakarak görebiliyorum. Fırsatlar çok önemli, ama bu fırsatlardan istifade etmek daha da önemli. Çocuklarımızın sorularına bilerek cevap verebilmemiz için önce kendimizin öğrenmesi gerekiyor. Kendimizin öğrenebilmesi için önce bilgiye ulaşmamız gerekiyor, bilgi nerede var? Zamanın ruhu bize bilgi ekonomisi, bilgiyle oluşan yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Annelerimizin kendini yetiştirmesi her şeyden çok önemli, çünkü çocuklarımız bize sorarak bizim yönlendirmemizle hayatını planlayacak. Onun için bizim doğru bilmemiz, bilinçli olmamız lazım. Bu hepimiz için geçerli hepimizin öğreneceği çok şey var, ben her gün sabahtan akşama sizlerden çok şey öğreniyorum, en büyük öğretmen sizlersiniz, en büyük öğretmen hayattır. GASMEK’te 200 bin kursiyerimiz oldu. Muhteşem bir başarı hikâyesi var. GASMEK Etüt Kurslarını ilk başlattığımızda bir doktor adayımız vardı, şu an 61 doktor adayımız oldu. Çocuklarımızda büyük bir cevher var. Çocuklarımızı geleceğe yarınlara hazırlamamız lazım. O yüzden annelerimizin bilmesi öğrenmesi gerekiyor. Yetim Koordinasyon Merkezi’nde; çocuklarımızla, annelerimizle, hocalarımızla tam bir aile ortamı sağladık. Şehrimiz, mahallemizle biz çok güzel bir aileyiz. Bilinçli anne, mutlu aileyi hep birlikte başaracağız” dedi.

Kursiyerler adına konuşan Kevser Demir, Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu katılarak okuryazar olduklarını belirtti.

Besrami Aydoğmuş ise, böyle bir fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek, geç olsa da okuma yazma sorununu çözdüklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından üzerinde yılın en iyi mezunu yazılı pasta kesildi, kursiyerler, kep attı.