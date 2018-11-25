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Yetim gençler üniversite eğitimi için Türkiye'de

İHH ve SBÜ arasında imzalanan protokol kapsamında 10 ülkeden 30 yetim kız Türkiye'de üniversite eğitimi alacak.

25 Kasım 2018 Pazar 08:33
Yetim gençler üniversite eğitimi için Türkiye'de

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında yapılan protokol kapsamında, 10 ülkeden 30 yetim kız üniversite eğitimi için Türkiye'ye getirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, dünyada 400 milyona yakın çocuğun insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından satıldığı belirtilerek, İHH'nın çocukları korumak için yetimhaneler açtığını ve Yetim Koruma Sponsorluk Sistemini hayata geçirdiği belirtildi.

İHH'nın dünyanın dört bir yanındaki yetimlere hamilik yapmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle yetimlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, SBÜ ile yapılan protokolle Endonezya, Pakistan, Tayland (Patani), Filipinler (Moro), Burkina Faso, Arnavutluk, Tanzanya, Etiyopya, Nepal ve Sierra Leone ülkelerinden gelen yetimler, tıp fakültesi, hemşirelik, uluslararası ebelik, psikoloji ve beslenme gibi bölümlerde eğitim alacaklar.

Üniversite eğitimleri için Türkiye'ye getirilen öğrenciler, İHH İnsani Yardım Vakfı'nı ziyaret etti. İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ve İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Başer tarafından karşılanan öğrencilerle alacakları eğitim süreçleri istişare edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, YETİM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETİM koduyla bu hamiliğe destek olunabiliyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 08:33
  1. Aydın
  2. İHH
  3. SBÜ
  4. Anadolu Ajansı

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