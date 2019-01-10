Aydın İHH İnsani Yardım Derneği ile Nazilli Devlet Hastanesi arasında yardım protokolü imzalandı. Türkiye’de ilk kez uygulanan Yetim Dostu Hastane Projesi ile Nazilli Devlet Hastanesi personeli, hastaları ve hasta yakınları hastanede bulunan kumbaralara bağış yapacak. Kumbaralara bırakılan bağışlar, Türkiye’de ve dünyanın 53 ülkesindeki yetimlere umut kapısı olacak.

Aydın İHH Başkanı Muhammet Akkuş, “Vakfımızın 53 ülke ve bölgede devam eden yetim sponsorluk çalışmaları ve inşa edilen yetimhanelerde himaye edilen yetimlerle alakalı çalışmaları desteklemek üzere bu protokolü imzaladık” dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şafak Çalışkan ise “İHH ve Nazilli Devlet Hastanesi olarak ‘Yetim Dostu Hastane Projesi’ kapsamında protokol imzaladık. Hastanemizin değişik yerlerine İHH tarafından yardım kumbaraları bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İHH Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yazıcı, Op. Dr. Şafak Çalışkan’ı ziyaret ederek projeye öncülük ettiklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Projenin tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.