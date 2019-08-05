Yetim çocuklara bayram öncesi hediye

Bingöl’ün Genç ilçesinde 40 öksüz ve yetim hayırsever bir iş adamının desteğiyle giydirildi.

Genç Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği“Yetim Giydirme Projesi” ile yetim öksüz ve kimsesiz çocukları hayır sever bir iş adamının desteğiylegiydirdi. Proje kapsamında 40 çocuk bayramlıklarla sevindi.

Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için hayırseverlerin daha fazla duyarlı olmaları ve yetim çocuklara karşı daha fazla hassas davranmaları gerektiğini belirten Dernek Başkan Yardımcısı Tekin Mahmutoğlu, “Bu Kurban Bayramı’nda hedefimiz daha çok yetim giydirmek, hepsini bu bayramda sevindirmekti. Fakat imkanlarımız yeterli olmadığı için bir hayırseverin bağışıyla 40 yetimi giydirebildik. Ama gönül isterdi ki bütün yetimleri sevindirelim. Bu konuda hayırsever vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını, en azından yetimlere karşı daha hassas olmaları istiyor ve yardım çağrısında bulunuyoruz” dedi.