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Yetim bekçileri

İHH Ankara Şubesi aracılığıyla dünyadaki yaklaşık 9 bin yetim çocuğa yardımların ulaşmasında katkısı olan hayırseverler başkentte bir araya geldi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
Yetim bekçileri

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Ankara Şubesi tarafından Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde 8. Yetim Destekleme İstişare Toplantısı düzenlendi. Programa, yetimlere çeşitli konularda yardımda bulunan hayırsever vatandaşlar katıldı. İstişare toplantısı öncesinde, İHH Ankara’nın 2018 yılında farklı ülkelerdeki yardım faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film izletildi. İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan, dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon yetim çocuğun bulunduğuna işaret ederek kuruluş olarak yetim çocuklara yardım ettiklerini belirtti. Yetim çocuklara ulaştırılan yardımlar için destek veren hayırseverleri her yıl bir araya getirdiklerini ifade eden Sinan, “Bu toplantıda yardımseverlere ‘2019 senesinde neler yaparsak daha hayırlı olur’ diye soracağız. Kardeşlerimizin bize nasihatlerini dinleyeceğiz, ona göre yol haritası belirleyeceğiz. Geçen sene sadece Bayırbucak’ta 600’e yakın yetime ulaştık. İHH Ankara olarak yaklaşık 9 bin yetimle ilgileniyoruz” diye konuştu.

Yetimler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Sinan, “Bize gelen bütün yardımları son kuruşuna kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yetimlerimize verdiğimiz aylık 125 liranın yanı sıra yetimlerin diğer ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmaları yapıyoruz. Amacımız bu miktarı daha da artırmak. Yetimlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:04
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)
  2. Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi
  3. 8. Yetim Destekleme İstişare Toplantısı
  4. İHH Ankara
  5. İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan

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