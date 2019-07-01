0553 313 94 23

Yeter ki davamız ila-yı kelimetullah olsun

Gazetemiz okurlarından Cevdet Tokat, "Yeter ki davamız ila-yı kelimetullah olsun" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
Yeter ki davamız ila-yı kelimetullah olsun

Cevdet Tokat/Ankara

7 Haziran 2015 seçiminden itibaren seçmen uyarı vermeye başladı. 1 Kasım’da millet can havliyle bir defa daha REİS’e güven tazeledi. Her düşüş yaşanan seçim sonrası ‘’ders aldık’’ denildi ama ne dersi alındığına dair hiç bir işlem yapılmayarak kulak üstü yatıldı. 31 Mart’taki fiske tarzı uyarıdan da anlamayanlara 23 Haziran’da daha kuvvetli bir tokat vurdu halk. Bundan da ders alınmazsa korkarım ki ilk genel seçimde (2023’e kalmayacak sanırım) halkın vuracağı bir kroşe ile Ak Parti nakavt olacaktır. Maalesef müslümanlar olarak kitabımızın uyarılarını kulak ardı ederek inandırıcılığımızı kaybettik. Ey iman edenler iman ediniz uyarısı gereği toparlanıp samimi müslüman idarecilerle tekrar toparlanacağız. Bir-iki seçim öncesine kadar REİS kimi derse düşünmeden ona oy veren insanlar, olumsuz örnekler, bizden görünen kötü yöneticiler nedeniyle REİS’e olan itimadı sarstı. REİS’in yanında eskiden yanlış yaptığında uyaran ak saçlılar vardı, şimdi onlardan eser yok. Neredeyse her dediğine doğru diyen indir kaldırcı tıfıllar dolu. Zaman derlenme toparlanma zamanı. Biz buralara 1987’lerde %7’lerden geldik. YETER Kİ DAVAMIZ İLA-YI KELİMETULLAH OLSUN, RANT DAVASINA DÖNMESİN VE SAMİMİ OLSUN!!!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
  1. Ankara
  2. Cevdet Tokat
  3. 2015 seçimi
  4. seçmen
  5. Ak Parti
  6. İLA-YI KELİMETULLAH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 5 falez plajına mavi bayrak
    1. Antalya’da 5 falez plajına mavi bayrak
    2. Kıbrıs’ta bir kişi denizde boğuldu
    3. ‘O’ şehirde otellerde yer kalmadı,..
    4. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    5. İstanbul’da perakende ve toptan..
    6. Bodrum’a milyon dolarlık yatırım
    7. Nijerya'da çobanlarla çiftçiler..
    8. Kanser olan kocasını boşayıp nafaka..
    9. AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon..
    10. Ekranlarda bal satıyordu! Yatak..
    11. KKTC Başbakanı Tatar'dan düşen cismin..
    12. Belediye’nin bir yıldır süren..
    13. Tarım işçilerinde dudak kanseri riski
    14. Ziraat Odası’ndan meyve suyu..
    15. Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2..
    16. Aziziye’de çocukların yeni gözdesi..
    17. Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş:”..
    18. Anız yangını buğday ambarlarına..
    19. Drone ile yeri tespit edilen çocuk,..
    20. TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı izle |..
    21. SPK'nın üniversite öğrencilerine..
    22. (Özel haber) Horozun sesi yenilenen..
    23. Bursaspor’da Basketbol Yönetim Kurulu..
    24. Atılgan Bayar kimdir nereli ve kaç..
    25. Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7..
    26. Ege Üniversitesi organ bağışında da..
    27. Hong Kong'daki protestolar
    28. ABD'den kritik S-400 ve Türkiye..
    29. Yavaş’tan açıklama
    30. 'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı