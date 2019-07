Yeter ki davamız ila-yı kelimetullah olsun

Cevdet Tokat/Ankara

7 Haziran 2015 seçiminden itibaren seçmen uyarı vermeye başladı. 1 Kasım’da millet can havliyle bir defa daha REİS’e güven tazeledi. Her düşüş yaşanan seçim sonrası ‘’ders aldık’’ denildi ama ne dersi alındığına dair hiç bir işlem yapılmayarak kulak üstü yatıldı. 31 Mart’taki fiske tarzı uyarıdan da anlamayanlara 23 Haziran’da daha kuvvetli bir tokat vurdu halk. Bundan da ders alınmazsa korkarım ki ilk genel seçimde (2023’e kalmayacak sanırım) halkın vuracağı bir kroşe ile Ak Parti nakavt olacaktır. Maalesef müslümanlar olarak kitabımızın uyarılarını kulak ardı ederek inandırıcılığımızı kaybettik. Ey iman edenler iman ediniz uyarısı gereği toparlanıp samimi müslüman idarecilerle tekrar toparlanacağız. Bir-iki seçim öncesine kadar REİS kimi derse düşünmeden ona oy veren insanlar, olumsuz örnekler, bizden görünen kötü yöneticiler nedeniyle REİS’e olan itimadı sarstı. REİS’in yanında eskiden yanlış yaptığında uyaran ak saçlılar vardı, şimdi onlardan eser yok. Neredeyse her dediğine doğru diyen indir kaldırcı tıfıllar dolu. Zaman derlenme toparlanma zamanı. Biz buralara 1987’lerde %7’lerden geldik. YETER Kİ DAVAMIZ İLA-YI KELİMETULLAH OLSUN, RANT DAVASINA DÖNMESİN VE SAMİMİ OLSUN!!!