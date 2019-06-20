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Yeteneklerini sergilediler

Giresun’da son yıllarda artan tekstil yatırımlarına ara eleman yetiştirme konusunda oldukça başarılı olan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım öğrencileri, kendi özgün tasarım ve modelleriyle oluşturdukları yıl sonu sergisinde görücüye çıktılar.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
Yeteneklerini sergilediler

Giresun’da son yıllarda artan tekstil yatırımlarına ara eleman yetiştirme konusunda oldukça başarılı olan Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım öğrencileri, kendi özgün tasarım ve modelleriyle oluşturdukları yıl sonu sergisinde görücüye çıktılar.


Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Moda Tasarım bölümü öğrencileri ünlü bir firmanın kumaş desteğiyle kendi modellemelerini yaparak bir sergi oluşturdular.Firma yetkililerinin de gezdiği sergide öğrencilerin kendi modellemeleriyle oluşturdukları giysiler tanıtıldı.


Teknik Bilimler Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen yaptığı açıklamada "Sergimiz Tasarım Bölümümüz hoca ve öğrencilerinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar bunlar. Ayrıca ünlü bir firma bize yıl içerisinde çok kumaş gönderdi.Gönderdikleri kumaşlar üzerinden öğrencilerimiz kendi tasarımlarıyla model oluşturup kendilerine kıyafet diktiler. Bu çalışmada öğrencilerimizin modelleri ve grafik tasarım öğrencilerimizin çalışmalarını sergiliyoruz. Bu sergimizin bir amaçı da bize sunulan imkanlara teşekkür etmek. Burada asıl amacımız Teknik Bilimler Yüksekokulumuzun neler yapabileceğini insanlara gösterebilmek. Ara eleman yetiştiyoruz. İki yıllık bir okul olmamıza rağmen gerçekten çalışıyor olduğumuzu ve farkındalık oluşturarak güzel şeyler yapabildiğimizi gösterebilmek. Çalışmalarımızın basında da yer almasıyla birlikte Teknik Bilimler Yüksekokulu’na ilgi de artıyor ve bu da Giresun’u muhakkak ki tercih sebebi yapıyor, güzel çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:33
  1. sergi
  2. bilim

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