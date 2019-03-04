Yetenek Sizsiniz finalisti Mehmet Erdem Kayseri’de çocukları sevindirdi 2 günlük hafta sonu tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

2 günlük hafta sonu tatiline yönelik düzenlenen etkinlikler, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Yetenek Sizsiniz yarışması finalistlerinden Mehmet Erdem, çeşitli ebatlarda ve türdeki balonları kullanarak balon katlama sanatını görsel bir şölene dönüştürdü.



Çeşitli ebatlarda ve türdeki balonları kullanarak balon katlama sanatını görsel bir şölene dönüştüren, Yetenek Sizsiniz yarışması finalistlerinden Mehmet Erdem, Pazar günü (dün) KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi’nde gösterisini sundu. Mehmet Erdem, gösterinin sonunda çocukları sahneye alarak farklı şekillerde hazırladığı balonları çocuklara hediye ederek onları mutlu etti.



Çocuklar eğlenirken öğrendi

AVM’de Cumartesi günü gerçekleşen ’Kurabiye Atölyesi’ ve ’İllüzyon Show’ etkinlikleri çocuklara keyifli saatler yaşattı.

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