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Askerimize hakaret eden Yeşim Salkım’dan komik savunma!

Başı sıkışınca, “Atatürkçüyüz, babaannem kapalı, dedem asker” muhabbeti yapan ünlülere bir yenisi daha eklendi. Twitter’da, TSK’nın Suriye harekatına karşı açılan “#SavaşaHayır” etiketine destek veren, ardından Türk askerine hakaret eden Yeşim Salkım, “Dedem de askerdi” diyerek kendisini savundu.

08 Ekim 2019 Salı 14:57
Askerimize hakaret eden Yeşim Salkım’dan komik savunma!

Türk askerinin Fırat'ın doğusundaki YPG'li teröristlere yönelik operasyon düzenlemesine karşı çıkan isimlerden biri olan Yeşim Salkım, Twitter'da bir kullanıcıyla tartıştı.

Salkım'ın "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" dediği kişi, askerlik görevini Suriye'de yapan bir astsubay çıktı.

Yeşim Salkım'ın ‘Klavye delikanlısı’ dediği kişi astsubay çıktı

Bunun üzerine sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Yeşim Salkım, açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Dedem de askerdi"

Salkım, "Ben size demedim. Anneme küfür eden kişiye yazdım. Ben sizin asker olduğunuzu bilmiyorum ayrıca bilmek zorunda değilim. Ben asker torunuyum, dedem de askerdi benim. Üstelik hiçbir asker kardeşimize laf etmem, ettirmem, siz sayfamdaki küfürleri bir okuyun önce." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:57
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