0553 313 94 23

Yeşilyurt’tan yerli ve milli üretim seferberliğine destek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurtumuzun dört mevsim boyunca yerli üretime katkı sağlaması için alt yapı çalışmalarını tamamladığımız ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda meyve, sebze ve süs bitkisi ürünlerini yetiştirmeye başladık” dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
Yeşilyurt’tan yerli ve milli üretim seferberliğine destek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurtumuzun dört mevsim boyunca yerli üretime katkı sağlaması için alt yapı çalışmalarını tamamladığımız ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda meyve, sebze ve süs bitkisi ürünlerini yetiştirmeye başladık” dedi.


Ülke ekonomisinin daha iyi noktaya ulaşmasında yerli üretimin anahtar görevi gördüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonun uygun hale getirecek yeni dönem projelerinden olan, 12 dönüm alan üzerinde faaliyete geçen ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında meyve, sebze ve süs bitkisi fidanlarının dikimine başladıklarını söyledi.


Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla farklı bir sosyal yaşantıya sahip Yeşilyurt’un yerli ve milli üretimde örnek ve örnek ilçe olabilmesi adına tarımsal projelere yeni dönemde ayrı bir önem vereceklerinden bahseden Çınar, ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında dikilen fidanları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.


‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesiyle dört mevsim üretim imkanına kavuşacaklarını dile getiren Çınar, “Türkiye’nin bölgesinde lider olma hedefine sekte vurmak adına başlatılan ekonomik saldırıları engellemenin tek yolu; yerli üretime ağırlık verip, ihracat rakamlarını daha iyi bir seviyeye çıkartmaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları içerisinde yer alan Tarımda Milli Birlik Projesine yeni yatırımlar ve projelerle destek verip,yerli ve milli üretimde önde ve örnek olmayı hedefliyoruz. Doğal su kaynaklarıyla birlikte verimli topraklara sahip Malatyamız ve Yeşilyurtumuzun değerli tarım arazilerini yerli üretime katkı sağlayacak seviyeye ulaştırmak için yeni dönemde ciddi yatırımları hayata geçirip, tarımsal projelerle Yeşilyurt’un adını tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz.Bu kapsamda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yer alan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projemiz için Karakavak mahallemiz Tatlı sokakta bulunan 12 dönümlük alanı sera alanı olarak değerlendirdik. Yeni kurduğumuz Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleşen çalışmalar neticesinde damla sulama sistemi ve gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladık. İki ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve beş personelimizin aktif olarak görev yaptığı alanda meyve, sebze ve süs bitkisi fidanlarının dikimine başladık. Ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekte olup, dikilen fidanlarla birlikte alanımız çok güzel bir görüntüye kavuştu. Bu projemizin temel hedefi; ilimizin iklim koşulları sadece bir sezonda üretim yapmaya elverişli olduğundan,yılda birden fazla ürün alabilmek ve vatandaşlarımıza kaliteli ürünü ucuza sunmaktır” ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt’un yeni yatırımlar ve projelerle önümüzdeki yıllarda yerli üretimde marka ilçeler arasına gireceğini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sınırlarında bulunan ve hizmete girdiği andan itibaren 6 bin 220 dekar zirai arazinin sulama ihtiyacı karşılayacak dev yatırım Yeşilvadi (Beylerderesi) Baraj Göletinin tarımsal arazilere ulaştıracağı sulama suyu ile milli ve yerli ekonomiye ciddi bir katkı sunacağını dile getirirken, yeni dönem projeleri arasında yer alan‘Yeşil Gıda Seracılık’ projesinin dışında ‘Yeşil Gıda Et-Süt İşleme Tesisleri’,‘Yeşil Gıda Soğuk Hava Deposu’ ve ‘Doğal Ürünler Pazarı’ yatırımlarıyla yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayacaklarına dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı tutuklandı
    1. Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı..
    2. Aydın'da pamuk çalılarının toplandığı..
    3. Meclis Başkanı Şentop'tan İzlanda'ya..
    4. Yüksekova’da misket büyüklüğünden dolu..
    5. Tayvan'da Komintag liderlik yarışı..
    6. Eyyübiye Belediyesi’nin mayıs ayı..
    7. Fotoğraflarda ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’
    8. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    9. Yüzde çıkan sivilceler hangi..
    10. Sosyal medyadan hastalara hakarete..
    11. Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı!
    12. Aras Edaş’ta bayram coşkusu
    13. "Sahanın içinde kalacağız"
    14. Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    15. Suç makinesine baskın
    16. Piyasalarda gün sonu
    17. Genç yaşında kaza kurbanı oldu
    18. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    19. Samsun’da silahla yaralamaya adli..
    20. Denizden çıkanlar herkesi hayrete..
    21. Yeşilyurt’tan yerli ve milli üretim..
    22. Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da
    23. Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
    24. Kayıp yaşlı adam baygın halde bulundu
    25. Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
    26. Korkutan rakam
    27. Evin bahçesine giren yılan yakalanarak..
    28. İsrail’den Filistinli kadın yazara 13..
    29. Toroslar Belediye Meclisi, Belediye..
    30. Söke’de pamuk çalıları alev alev yandı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"