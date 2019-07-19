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Yeşilyurt’taki tarihi konklar restore ediliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konaklarındaki çalışmalar hakkında Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
Yeşilyurt’taki tarihi konklar restore ediliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konaklarındaki çalışmalar hakkında Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’e bilgiler paylaştı.


Tarihi Kentler Birliği Toplantısına katılmak üzere Malatya’ya gelen Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Çırmıktı Hıroğlu Mahallesinde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarının restorasyon çalışmalarını inceledi.


Kadim bir medeniyet olgusuna sahip Yeşilyurt’un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşımak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ecdat yadigarı tarihi eserlerimizin korunması, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, yöresel yemekleriyle, el sanatlarıyla, tarihi cami, körü ve konaklarıyla farklı bir değere sahip Çırmıktı bölgemizde bulunan tarihi mekanları aslına uygun olarak restore ederek günümüzden geleceğe nesillere taşıyacağız. Tarihi yapıları onararak tarihe sahip çıkmış olmanın yanında alternatif turizm bağlamında bir güzergah oluşturmak istiyoruz. Hıroğlu Mahallemizde bulunan tarihi konaklarımızı aslına uygun olarak restore ederek butik otel, yöresel yemeklerimizin ve el sanatlarımızın hem tanıtıldığı hem de satışlarının yapıldığı mekanlar yapacağız, üçüncü Millet Kıraathanemizi burada hizmete sunacağız.Tarihi konaklarımızı geçmişin izlerinin yakından görülmesini sağlayacak cazibe merkezine dönüştürmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması Yeşilyurt’un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:11
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