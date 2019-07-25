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Yeşilyurt’ta tarım arazilerinin ulaşım ağı nitelikli hale geliyor

Samanköy Mahallesinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin tarım yapılan tüm mahallelerinde arazi yollarının iyileştirme çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız yapılmaktadır.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
Yeşilyurt’ta tarım arazilerinin ulaşım ağı nitelikli hale geliyor

Samanköy Mahallesinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin tarım yapılan tüm mahallelerinde arazi yollarının iyileştirme çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız yapılmaktadır. Ülke ekonomisine katkı sunan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hayatını kolaylaştırmak bizim asli görevimizdir” dedi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Samanköy Mahallesine giderek, burada devam eden sathi kaplama çalışmaları ve yol yenileme hizmetlerini yerinde inceledi.


Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları konfor düzeyi yüksek yollarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki ulaşım ağının konforlu ve güvenli olabilmesi adına çok yoğun çalışıyoruz. Sıcak asfalttan sathi kaplamaya, metruk ev yıkımından perde duvar ve taş duvar çalışmalarına kilit taşı döşemelerinden kaldırım yenilemesine kadar bütün alt ve üst yapı hizmetlerimizi aksatmadan sürdürerek, ilçemizdeki yaşam düzeyini daha iyi bir noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaz ayı olması nedeniyle ilçemizin farklı bölgelerinde tarım ve hayvancılık işlerini sürdüren çiftçilerimizin ve üreticilerimizin tarlasına bahçesine daha kolay, daha zahmetsiz ve rahat gitmesi adına kırsal bölgelerimizdeki ulaşım ağını daha nitelikli hale getiriyoruz. Samanköy Mahallemizin gerek cadde ve sokakları gerekse de tarım alanlarına giden yollarını sathi kaplama çalışmasıyla modern bir görüntüye kavuşturacağız. Bu ve benzeri çalışmalarımızla üreten, ülke ekonomisine katkı sunan çiftçilerimizin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar sayesinde yollarımız daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Biz sorunların doğru metotlar kullanarak kaliteli şekilde çözülmesinden yanayız, sathi kaplama metoduyla yollarımızı daha kaliteli ve nitelikli düzeye ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt’un günden güne gelişip büyüdüğünü hatırlatan Başkan Çınar, “Biz yaşadığımız ilçeye, kentimize hizmet etmekten haz alıyor, mutlu oluyoruz. Yeşilyurtumuzun en uç noktasında yaşayanvatandaşlarımızı hizmetlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek sosyal ve kültürel, gerek tarım ve hayvancılık, gerekse yollar konusunda yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla Yeşilyurtumuzun marka bir ilçe olması için 7/24 hizmet üretiyoruz. Bizim yapacak daha çok işimiz, alacak çok mesafemiz var, halkımızın refah ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için bir dua, bir tebessüm yeter. Hemşehrilerimizin çalışmalarımızdan memnun kalması bizi daha fazla hizmet üretme noktasında teşvik ediyor” şeklinde konuştu.


Başkan Çınar, Samanköy mahallesinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını takip eden mahalle sakinleriyle sohbet ederken, bir vatandaş “Başkanım Allah sizden razı olsun. Yollarımız çok kötüydü ancak siz ve ekibiniz buraları güzel bir görüntüye ulaştırmak için gayret ediyorsunuz. Rabbim yardımcınız olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:52
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