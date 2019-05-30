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Yeşilyurt’ta spor okulu açılıyor

Yeşilyurt Belediyesi, gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında faaliyetlerde bulunacak Spor Okulu açıyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:33
Yeşilyurt’ta spor okulu açılıyor

Yeşilyurt Belediyesi, gençlere ve çocuklara spor bilincini aşılamak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 1 Temmuz ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında faaliyetlerde bulunacak Spor Okulu açıyor. 7-14 yaş arasındaki öğrencilere 8 farklı branşta temel eğitimlerin verileceği spor okullarına kayıtlar 12 Haziran’da başlayacak.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Spor Okulunda futbol, güreş, masa tenisi, basketbol, taek-wando, yüzme ( portatif eğitim havuzu) , cimnastik ve voleybol branşlarında uzman antrenörler gözetiminde temel eğitimler verilecek.


İki aylık süre zarfı içerisinde üç dönem halinde gerçekleştirilecek spor okullarının ilk dönem çalışmaları 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. 31 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek olan spor okullarına çocuklarını göndermek isteyen aileler, 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren Yeşilyurt Belediyesi MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası giriş katındaki müracaat noktasına kayıt yaptırabilecekler. Öğrencilerin yaz tatillerini verimli ve faydalı geçirmeleri amacıyla düzenlenen Spor Okullarında ki yüzme kursuna katılmak isteyenlerden 40 TL, diğer kurslar içinde 30 TL kayıt ücreti alınacak. Kayıt yaptıran çocuklara Yeşilyurt Belediyesi tarafından şapka, şort ve tişört verilecek.


Spor Okuluyla ilgili bilgi almak isteyen ailelerin, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi üzerinden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçebilecekleri belirtildi.


Spor Okulları bünyesinde açılacak olan Masa Tenisi eğitimleri Beydağı Gençlik Merkezi Spor Salonunda, Cimnastik eğitimleri Yakınca Kadın Yaşam ve Spor Merkezinde, Güreş eğitimleri Çırmıktı Güreş Salonunda, Taek-wando eğitimleri Mehmet Emin Bitlis İlkokulu Spor Salonunda, futbol, basketbol ve voleybol eğitimleri ise Turgut Özal Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, Ali Nahit Bozatlı İlkokulu, TopsöğütOrtaokulu, Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, Şehit Recai Vardal İlkokulu Kapalı Spor Salonu, Niyazi Mısri İlkokulu, TOKİ Ortaokulu Kapalı Spor Salonu, Konak Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, Necatibey Ortaokulu, Recai Kutan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu, Akmercan Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, Gevher Nesibe Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonu, Abdulhamithan Ortaokulu ve Sümer Ortaokulunda, yüzme eğitimleri ise Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu ile Nurettin Zengi İlkokulu bahçesine kurulacak portatif eğitim havuzunda verilecek.


Spor Okulunun çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına hizmet vereceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, spor okulunda ki kurslar sonucunda yetenekleriyle ön plana çıkacak olan çocukları Yeşilyurt Belediyespor Kulübü alt yapısına dahil edeceklerini söyledi. Çınar, “ Uzman antrenörler gözetiminde iki ay boyunca üç ayrı dönem şeklinde gerçekleşecek kurslarımıza katılacak olan çocuklarımızın tatil dönemini spor yaparak geçirmeleri zihinsel ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra eğitim hayatlarına artı değerler katacaktır. Alanında deneyim sahibi uzman antrenörler ve beden eğitimi ve spor öğretmenleri gözetiminde gerçekleşecek olan kurslarımızın sonunda yetenekleri gün yüzüne çıkacak çok sayıda minik yavrumuz olacağına yürekten inanıyoruz. Burada temel eğitimi alacak olan minik yavrularımızın gelecekte ülke sporuna önemli başarılar ve madalyalar kazanacaklarına inanmaktayız. Bununla birlikte burada yetenekleriyle ön plana çıkacak olan çocuklarımızı Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzün alt yapısına dahil edeceğiz. Spora yatırımın geleceğe yatırım olduğu bilinciyle hareket ederek gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe daha güzel ve sağlıklı bir şekilde taşımak adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın yaz aylarını daha verimli geçirmeleri ve tatil yaparken de kendilerini geliştirme şansı yakalamaları için okullarımıza ayrı bir önem veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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