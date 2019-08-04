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Yeşilyurt’ta spor alanlarının sayısı artıyor

Sağlıklı yaşam için sportif yatırımlarına ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle farklı mahallelerde ‘Spor Kompleksi Alanı’ projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:34
Yeşilyurt’ta spor alanlarının sayısı artıyor

Sağlıklı yaşam için sportif yatırımlarına ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle farklı mahallelerde ‘Spor Kompleksi Alanı’ projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı.


Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da bir araya geldiği Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine sunduğu ‘Spor Kompleksi Alanı’ projesine destek alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırlanan projenin ilçe genelindeki farklı mahallelerde hayata geçmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.


Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarından Şahin Özer, Kadircan Esen ve Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve teknik personeller, 7’den 70’e tüm vatandaşların faydalanabilecekleri şekilde tasarımı yapılan ‘Spor Kompleksi Alanı’ projesinin hayata geçeceği bölgeler arasında yer alan Yavuz Selim Mahallesindeki belirlenen alanlar üzerinde incelemelerde bulundu.


‘Spor Kompleksi’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunanYavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, “Mahallemize spor kompleksi yapılacak olmasından dolayı çok sevinçliyiz. Mahalle sakinleri adına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Müjdeli haberi burada yaşayan vatandaşlarımız duyarsa çok mutlu olacaklar. Halı sahalar, voleybol ve basketbol sahalarıyla mahallemizdeki sosyal yaşam yapısının çok ciddi seviyede değişeceğine inanıyorum. Burası eğimli bir yapıya sahip olduğu için çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapacak alan olmadığı için sokak aralarında, otoparklarda ve apartman önlerinde top oynuyorlar. Belediye Başkanımıza bu konuda talepte bulunduk. Allah, Başkanımızdan razı olsun talebimizi dikkate aldı ve iki ayrı bölgeye spor kompleksi yapmak için çalışmalar yapıyorlar, çok mutluyuz” dedi.


Yeşilyurt’un her alanda olduğu gibi sportif yatırımlarda da marka bir ilçe haline gelmesi adına insan odaklı projelere devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ise, “Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatlarıyla ilçemizin farklı bölgelerine ‘Spor Kompleksi Alanı’ kazandırmak için ön hazırlıklarımızı yaptık, belirlenen mahallelerdeki uygun alanları tespit ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle her yönüyle modern ve güzel spor tesislerimizi halkımızla buluşturacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizim tek amacımız her yaştan vatandaşımızın spor yapacağı alanların sayısını artırmak, sağlıklı yaşam için sportif etkinliklere halkımızı teşvik etmek, özelliklerde çocuklarımızın ve gençlerimizi kötü alışkanlardan uzak tutup spora yönlendirmektir. Sadece çocukların değil, genç yaşlı herkesin düzenli spor yapma imkanına kavuşması için bu tür yatırımların sayısını artırmaktayız. ‘Spor Kompleksi Alanı’ projemizin uygulanacağı Yavuz Selim Mahallemizde belirlediğimiz iki ayrı parsel üzerine nezih, kaliteli ve modern herkesin faydalanacağı spor tesisleri yapmak adına projelerimizi hazırladık. Mahallemizde belirlenen alanlara halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yapacağız. Mahalle Muhtarımız ve vatandaşlarımızla hazırlanan proje üzerine fikir alış verişi yaptık, projelerin uygulanacağı alanda detaylı incelemelerde bulunduk. İnşallah en yakın zamanda tesislerimizin temelini atarak projelerimizi halkımızla buluşturacağız. ‘Spor Kompleksi Alanı’ projemizi Yeşilyurt’ta yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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