Yeşilyurt’ta festival coşkusu

Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğinin destekleriyle bu yıl 25.’si düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin açılış töreninin yanı sıra gün boyunca gerçekleşen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler,renkli ve hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ sloganına yakışan sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle dolu dolu bir program akışıyla başlayan 25. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin açılış töreni her yıl olduğu gibi Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahasında gerçekleşti.

Bayraklar ve balonlarla süslenen tören alanına gelen misafirler davul-zurna ekibi ve yöresel halk oyunu ekipleri tarafından karşılandı. Folklor gösterisinin yanı sıra kahramanlık türküleriyle açılışa ayrı bir canlılık kazandıran Mehteran Takımının gösterisine davetliler büyük ilgi gösterdi.

Açılış törenine; Vali Aydın Baruş,AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşan İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, festivale ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a verdiği emek ve desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. Yeşilyurt’un kadim medeniyetinin tanıtılması, dalbastı kirazı ve diğer kültürel zenginliklerin tanıtılmasında önemli bir araç olan festivalin 25’ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Akıncı düzenlenen etkinliklerin ilçe ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Festivallerin kentlerin ekonomik hayatı ile tanıtımına büyük katkı sağlayan buluşmalar olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Tarihi zenginlikleri, muhafaza edilen kadim medeniyet özellikleri, yöresel yemekleri ve tadına doyulmaz dalbastı kirazı ve tarımsal ürünleriyle Anadolu’nun şirin ilçelerinden olan, son dönemlerdeki gerek fiziki yatırımlar gerekse de ödüllü sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesinde takip edilen Yeşilyurt’umuzun artık geleneksel hale gelen Kiraz, Kültür ve Spor Festivalimizin 25. sini düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim bu tür festivallerdeki temel amacımız; Yeşilyurt’umuzun doğal güzelliklerini, kadim medeniyetini, tarihi güzelliklerini tanıtmak, dalbastı kirazımız başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerimizi daha fazla kesime ulaşmasını sağlamaktır. Bu noktada başarılı çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz. Her yıl gelişerek büyüyen festivalimizin paydaşlarından olan İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimiz başta olmak üzere katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlar ile bugün ki açılışımızda bizleri yalnız bırakmayarak onurlandıran tüm misafirlerimize ilçe sakinleri adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt’umuzun tüm zenginliklerini insanların gözünde bir tablo şeklinde yansıtmayı hedefleyen festivalimiz yüklendiği toplumsal işlevlerle artık gelenekselleşen bir yapıya bürünmüştür. Bu yıl festivalimizin boyutunu genişleterek konser programlarımız başta olmak üzere diğer bazı etkinliklerimizi ilçemizin farklı bölgelerinde tertip ediyoruz. Geniş kitlelere hitap eden, toplumsal huzur ve birlikteliğimize güç veren etkinliklerle her geçen yıl büyüyerek devam eden festivalimizi tek bir bölgede sınırlı tutmayarak ilçemizin tüm bölgelerinde aynı heyecanın yaşanması için üç gün içerisinde farklı mahallelerde etkinlikler düzenleyeceğiz. Dün Çırmıktı’da kiraz yarışmamızın ödül töreni ile Banazı Kültür ve Sanat Derneğinin konserini gerçekleştirdik, çok yoğun ilgi vardı. Yakınca’da yöresel yemek ikramlarımız, yerel sanatçımız Cemal Öztaş’ın Yeşiltepe’de, İlyas Yalçıntaş’ın da Büyükşehir Belediyemizin arka kısmında sevenleriyle buluşacaklar. Festivalimizin coşku ve heyecanın ilçemizin farklı bölgelerinde aynı seviyede yaşanması için çalışıyoruz. İnşallah hemşerilerimizin ilgi ve teveccühleriyle dolu dolu bir festival yaşarız.Burada önemli olan kentimizin ve ilçemizin tanıtımın yanı sıra birlik ve beraberliğimize katkı sunmak,toplumsal huzur ve dayanışmaya katkı sunmaktır. Yeşilyurt’un marka değeri ile kent kimliğinin muhafaza edilmesine önemli katkılar sunan festivalimiz nedeniyle yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi Yeşilyurt’ta ağırladığımız için ayrı bir mutluluk duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi ve festivalin paydaşları olarak kentimizin ve ilçemizin tanıtılmasında önemli bir yere sahip festivalimizin hedefe ulaşması için her anı hareketli ve canlı bir organizasyonla halkımızla yine iç içe gönül gönüle olacağız. Yerel ve ulusal sanatçılarımızın yer alacakları konser programlarımız dışında geleneksel sokak oyunlarımızın yer aldığı gösteriler, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı el sanatları sergimiz, ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ fotoğraf sergimiz ve diğer etkinliklerimizle Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Festivalimizin Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Yeşilyurt’un tarihi güzellikleri ve kadim medeniyetiyle Türkiye’nin en şirin ilçeleri arasında yer aldığını söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Türkiye’nin adeta incisi gibi olan, Malatya’nın içinde zümrüt gibi parlayan Yeşilyurt’umuzun dalbastı kirazı ülkemizin en güzel, en özellikli meyveleri ve en güzel lezzetlerinden bir tanesidir. Festivalimizi bir yandan kirazımızın tanıtımı diğer taraftan birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması adına önemli görüyorum. Başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Festivallerin kentler için önemli olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “ Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı festivallere çok büyük önem veriyoruz. Yeşilyurt’umuzda bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Belediyemizin, Kaymakamlığımızın ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimiz işbirliği içerisinde güzel etkinlikler yapılıyor. Kortej yürüyüşüne katıldık gerçekten çok güzel geçti, halkımızın ilgisi yüksekti, çok güzel bir organizasyon yapıldı. Bu konuda emeği geçen başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere katkı ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un tarihi hüviyetini ve tüm güzelliklerini ön plana çıkaran, toplumsal dayanışma ruhuna katkı sunan festivale katılmaktan onur duyduğunu belirten AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “ Göreve geldiği günden itibaren hiç durmadan çalışan, işlerini aksatmadan sürdüren, başarılı hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum.Gerek yerelde yapması gereken hizmetlerde gerekse de sosyal ve kültürel hizmetlerinde göz doldurmaktadır.AK Parti Belediyeciliğinin ne olduğunu Başkanımız bu hizmetleriyle örnek bir şekilde sergilemektedir.Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Malatya ve Yeşilyurt’a güzel eserler kazandıracaklarına eminim. Çırmıktı’lıyım ve 10 yıldır yaz aylarında burada oturuyorum. Çırmıktı’da yaşamaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Festivallerin geleneksel hale dönüştürülmesi önemlidir. Yeşilyurt Kiraz Festivali rüştünü ispat etmiş, ülkemizde sayılı festival arasına girmiştir.Yeşilyurt bizim büyüyen ve gelişen sevdamızdır. Kadim Çırmıktı’dan çıkarak bugün Malatya’nın yarısını kaplayan Yeşilyurt’a şamil olmuş, mal olmuş bir festival heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeşilyurt’umuzu büyütmek aslında Malatya’yı büyütmektir. Lezzet Vadisi projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, projeyi destekliyoruz. Burayı turizm merkezi haline dönüştürüp buradaki esnaflarımıza ve gençlerimize iş ve aş imkanı sağlama noktasında birlikte sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini hep birlikte toplayacağız” değerlendirmesini yaptı.

25. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalin hayırlı olmasını temenni eden Vali Aydın Baruş ise, “Kiraz festivali, ilçemizin simgesi olan dalbastı kirazının tanıtımı yapmak, ilçemizin kültürel değerlerini gündeme getirmek, insanlar arasında kaynaşma ve dayanışma sağlamak ve gençlerimizi spora teşvik etmek gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındırmaktadır. Her yönüyle anlamlı ve değerli bir festivalde olmaktan mutlu oldum. Böylesine değerli amaçları içerisinde barından festivalimizi düzenleyen başta Kaymakamlık ve Belediyemiz olmak üzere İstanbul Yeşilyurtlular Derneğine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Açılış töreninden sonra Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı el sanatları sergisinin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıktı meydanında kurulan özel stantlarda beğeniye sunulan el sanatları hakkında protokol üyelerine bilgiler paylaştı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi’nin destek verdiği etkinliklerde ayrıca geleneksel oyunlardan mangala, matrak, dark, ebru, yüz boyama ve tura gösterileri düzenlenirken, müzik dinletileriyle renkli ve heyecanlı etkinliklere katılan vatandaşlar, festivalin güzelliklerini hep birlikte doyasıya yaşadılar. Çırmıktı meydanında kurulan hatıra fotoğrafı çektirme alanında bol bol fotoğraf çektiren katılımcılar, keyifli ve güzel anlarını kalıcı hale getirdi.

Festival, ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ fotoğraf yarışmasının açılış töreni, yöresel yemek ikramları, yerel sanatçılardan Cemal Öztaş’ın Yeşiltepe Koşu mahallesi Özel Hareket Binası arka kısmında sahne alacağı konser programı ve karakucak güreşleriyle devam edecek.

30 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00’de Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafında son dönemlerin popüler sanatçıları arasında yer alan sanatçı İlyas Yalçıntaş, festival kapsamında düzenlenecek konserde Malatyalı hayranlarıyla buluşacak.