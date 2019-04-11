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Yeşilyurt’ta ‘Çanakkale Şehitleri Anma’ bisiklet turu düzenledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından, Çanakkale Zaferinin 104.

11 Nisan 2019 Perşembe 17:08
Yeşilyurt’ta ‘Çanakkale Şehitleri Anma’ bisiklet turu düzenledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından, Çanakkale Zaferinin 104. yıldönümü nedeniyle ‘Çanakkale Şehitleri Anma’ projesi kapsamında Çanakkale’ye bisiklet turu düzenlendi.


Sporcular bisiklet turuyla Çanakkale’deki 200 kilometrelik alanda pedal çevirip, tarihi mekanları ve şehitlikleri gezecekler, daha sonra da Malatya’dan götürecekleri toprakları Malatyalı şehitlerin kabrine bırakıp, dua edecekler. Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Üyeleri ile ‘Pedallar Şehitler İçin Çevriliyor’ sloganıyla düzenlenen Çanakkale gezisine katılan 20 bisiklet sporcusu katıldı. Malatya’dan götürecekleri toprakları Çanakkale’de yatan Malatyalı şehitlerin kabrine bırakacaklarını ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Üyesi Mustafa Ekici, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediye Başkanımızın destekleriyle ‘Çanakkale Şehitlerini Anma’ projesi kapsamında Çanakkale’ye gidiyoruz. 20 kişiden oluşan bisiklet tutkunlarıyla birlikte Çanakkale’deki şehitliklerimizi ve tarihi mekanları gezeceğiz. Malatya’dan götüreceğimiz toprakları Malatyalı şehitlerimizin kabrine bırakıp, dua edeceğiz. Bu organizasyonun yapılmasında bizlere büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterimize ve Çanakkale programına katılan bütün sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


‘Pedallar Şehitler İçin Çevriliyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Çanakkale Şehitleri Anma’ bisiklet turuna katılan sporculara iyi yolculuklar temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale’de ki tarihi mekânların yakından tanınması ve Çanakkale ruhunun tam manasıyla anlaşılması için sosyal, kültürel ve eğitim programlarına ayrı bir önem vermekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamda örnek alınacak etkinliklerimize bugün bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Önceki yıllarda Çanakkale gezi programları kapsamında mahalle muhtarlarımızı, öğretmenlerimizi, basın mensuplarımızı ve öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürmüştük, ayrıca yine Kent Konseyimiz tarafından ‘Ecdadımızın İzinde’ proje kapsamında bisiklet tutkunları Çanakkale’ye gitmişlerdi. Bugünde Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü nedeniyle ‘Çanakkale Şehitleri Anma’ projesi kapsamında vatan, bayrak ve memleket sevdasını yüreğinde taşıyan sporcularımızın katılımıyla Çanakkale’ye bisiklet turu düzenliyoruz. Kent Konseyimizin Bisiklet Çalışma Grubu tarafından yapılan organizasyonda bir araya gelen 20 sporcumuz, Çanakkale’deki tarihi mekânları ve şehitlikleri ziyaret edecekler. Malatya’dan götürecekleri toprakları Malatyalı şehitlerin kabrine bırakıp, dua edecekler. Gençlerimiz 200 km’lik alanda pedal çevirerek 104 yıl önce büyük kahramanlıkların yaşandığı tarihi yerleri inceleyecekler, oranın manevi atmosferini soluyacaklar” dedi. Yurt içi ve yurt dışında ki dini ve kültürel mekânların yakından incelenmesi ve tanınması için toplumda farkındalık oluşturacak etkinliklere önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Çanakkale bizim için bambaşka anlamlar içeriyor.1915 yılında dönemin tüm zor şartlarına rağmen vatan aşkı ve iman gücüyle savaşan ecdadımızın iz bıraktığıbu tarihi kentimizin tüm vatandaşlarımız tarafından incelenmesine önem veriyoruz. Rutin belediyecilik hizmetleri dışında sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hizmetlerimizde ki önde ve örnek hüviyetimiz bu tür etkinliklerle daha güçlü hale getiriyoruz. Çanakkale ruhunun çok iyi anlaşılması ve kavranması içinde bu tür organizasyonlara elimizden geldikçe destek veriyoruz. Amacımız; her yaştan vatandaşımızın Çanakkale başta olmak üzere dini ve kültürel hayatımızda özel yere sahip tarihi alanlarımızı gezip, görmeleri ve yakından tanımalarıdır.104 yıl önce Çanakkale’de dönemin en güçlü ordularına karşı iman gücüyle savaşıp, büyük bir kahramanlık destanı yazarak bize bu vatan topraklarını emanet eden ecdadımızı saygıyla yâd ediyoruz. Bu anlamlı ve özel projeden dolayı Yeşilyurt Kent Konseyimizi, Bisiklet Çalışma Grubu Üyelerimizi ve tura katılan tüm bisiklet sevdalısı kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum ve iyi yolculuklar diliyorum. Yüce Rabbim kazasız belasız bir şekilde gidip gelmelerini nasip etsin” diye konuştu.


‘Çanakkale Şehitleri Anma’ projesi kapsamında düzenlenen bisiklet turunun startı Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünden verildi. Sporcular, hatıra fotoğrafı çekiminden sonra Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 17:08
  1. kültür
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