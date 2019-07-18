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Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş enerji santrali kuruyor

Yeşilyurt’un üç ayrı noktasına Güneş Enerji Santrali kuracaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Enerji maliyetlerimizi düşürmenin yanı sıra yenilebilir enerjiden istifade edebilmek amacıyla Güneş Enerji Santrali yatırımlarına hız verdik" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Yeşilyurt’ta 3 ayrı noktaya güneş enerji santrali kuruyor

Yeşilyurt’un üç ayrı noktasına Güneş Enerji Santrali kuracaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Enerji maliyetlerimizi düşürmenin yanı sıra yenilebilir enerjiden istifade edebilmek amacıyla Güneş Enerji Santrali yatırımlarına hız verdik" dedi.


Görgü ile Gündüzbey Mahallesi arasında kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 20 dönüm alan üzerinde kurmayı planladıkları Güneş Enerji Santralinin ihalesinin 30 Ağustos 2019 tarihinde yapılacağını söyledi. Bölgeye ulaşımın rahat ve güvenli yapılabilmesi adına geçen yıl başlattıkları yol açma ve genişletme çalışmalarının da büyük bir kısmını tamamladıklarını belirten Çına, santralde üretecekleri 990 kw’lık enerjiyi Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmete sundukları park alanlarımızdaki gece ışıklandırma sistemlerinde değerlendireceklerini dile getirdi.


Hedeflerinin bu yıl içerisinde 3 ayrı noktaya Güneş Enerji Santrali kurmak olduğunu ifade eden Başkanı Çınar, "Yeşilyurt’umuzun güneş enerjisinden faydalanma potansiyelini değerlendirmek ve temiz enerji üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönem yatırımlarımız arasında yer alan Güneş Enerji Santrallerini yaygınlaştıracağız. Çevre ve doğaya önem veren bir yerel yönetim olarak enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yenilebilir enerjiden istifade etmek amacıyla üç ayrı noktaya bu santrallerimizi kuracağız. Enerji giderlerimizde ciddi bir artış olması nedeniyle stratejik planlarımıza enerji tüketimini yenilebilir enerji kaynaklarından elde etme kararı aldık. Yeşilyurt’umuz bu manada çok önemli bir altyapı ve potansiyeli barındırmaktadır. Biz de enerji yatırımlarımızla işte bu potansiyeli katma değere dönüştürmeye çalışıyoruz.Görgü ve Gündüzbey mahallelerimizin arasında bulunan bu alanımızın dışında yine bu bölgeye yakın bir alan ile Görgü mahallemizde belirlediğimiz bir noktaya santrallerimizi hizmete sunacağız. Güneş Enerji Santralleri tamamlandığında tüketim yaptığımız elektriği mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerji santralleri ile üretme fırsatına kavuşmuş olacağız.Yeşilyurt’umuz çok yakın bir zamanda her alanda olduğu gibi enerji yatırımlarında da bölgesinde takip edilen ilçe olacaktır. Enerji alanında başlattığımız yatırımlarımız şimdiden ülkemize, bölgemize, kentimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Böylesine anlamlı ve değerli yatırımların ilçemize kazandırılmasında emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
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