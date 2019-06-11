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Yeşilyurt’da Haziran Ayı Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Toplantıları 1.

11 Haziran 2019 Salı 15:55
Yeşilyurt’da Haziran Ayı Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı Olağan Toplantıları 1.Oturumunda gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.


Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen 1.Oturum toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 07 Mayıs 2019 tarihli Mayıs Ayı meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken, gündem maddeleri tek tek okunarak oylamaya sunuldu.


Yeşilyurt Belediyesinin Görgü Mahallesine kurmayı planladığı Güneş Enerji Santrali için yürütülecek iş ve işlemlerin yanı sıra bitüm alımı için İller Bankasından kredi kullanma, kooperatif kurulması için yürütülecek iş ve işlemler ile Yeşilyurt Belediyesi şirketleri üzerinden istihdam edilen işçilerin yevmiye grupları ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi hususunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine ilişkin gündem maddeleri görüşüldükten sonra kabul edildi.


Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Nogay ile Rıza Murat Türksoy’un, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Hayrettin Sefer’in atanmasına ilişkin olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen bilgilendirme yazısı Meclis Üyeleriyle paylaşılırken, Yeşilyurt Belediyesi’nde Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulmasına yönelik gündem maddesi görüşüldükten sonra onaylandı.


Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü uhdesinde 01 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında hizmet verecek olan Spor Okullarında ki futbol, voleybol, basketbol, taek-wando, futsal ve jimnastik branşları için 30 TL., yüzme branşı içinde 40 TL. kayıt ücreti alınmasına ilişkin teklif onaylanırken, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek ‘Haydi Çocuklar Yaz Spor Okullarına’ isimli projeye ortak olunmasına karar verildi.


Yeşilyurt Belediye sınırlarındaki Işıklı mahallesinin lağv edilerek sınırlarının Oluklu mahallesi sınırlarına dahil edilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna, Yeşilyurt’un genelindeki semt pazarlarından alınan harç miktarlarının yeniden belirlenmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.


Gündemdeki imar maddelerinin birçoğu görüşüldükten sonra kabul edilirken, iki maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna, iki maddenin reddedilmesine, 10 maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı.


Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran Ayı 2.Oturum Toplantısını 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 10:00’da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:55
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