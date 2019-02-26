Yeşilyurt Taziye Evi açıldı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi 1111 sokak üzerinde yapılan taziye evi dualarla açıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi 1111 sokak üzerindeki yaklaşık 200 metrekare alana inşa edilen Yeşilyurt Taziye Evi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Zindi Karahan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, “Bize bu taziye evini kazandıran başta Başkan Haluk Alıcık ve emeği geçen herkese mahalle adına teşekkür ederim” diyerek Alıcık’a çiçek takdim etti.

Ustalık döneminde büyük projelere imza atacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli’de 82 mahallemizde belediyenin imzası vardır. Buradaki amacımız bir çıraklığı, kalfalığı gördük, ustalığı da görmemiz lazım. Bugünkü Cumhur İttifakı’nda bir birliktelik var. Bu birliktelik Türkiye’nin bekası için. Türkiye’nin birlik ve beraberliği için. Yükümüz ağır, önce Allah’a sonra size güveniyorum. Ustalık dönemimizde büyük projelere imza atalım. Toplumun hepsinin belediye başkanı oldum. Kimseyi ayırt etmedim. 10 yıl boyunca bu memlekette bir tane yanlış işe el atmadım. 5 ay önce bizi siyasette mezara gömdüklerini düşündüler ama şükür ki bugün geldiğimiz nokta çok farklı. Bu dönem evladınıza sahip çıkmanızı istiyorum” diye konuştu.

Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek taziye evi hizmete açıldı.