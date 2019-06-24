0553 313 94 23

Yeşilyurt tarımda marka olacak

Yerli ve milli üretime destek sağlamak amacıyla başlatılan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sera alanımızda bir ay önce fidanlarını diktiğimiz ürünler hasat vermeye başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:39
Yeşilyurt tarımda marka olacak

Yerli ve milli üretime destek sağlamak amacıyla başlatılan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Sera alanımızda bir ay önce fidanlarını diktiğimiz ürünler hasat vermeye başladı. Burada üretilen tamamı yerli üretim olan yüzde 100 doğal ürünleri halkımızla buluşturacağız. Bu ve benzeri yatırım alanlarıyla tarım belediyeciliğinde marka olacağız” dedi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Şahin Özer ve Bekir Karakuş’un yanı sıra YEPAŞ Genel Müdürü Umut Türk ile birlikte ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında incelemelerde bulundu.


Verimli topraklarıyla birlikte çalışkan insanlara sahip Yeşilyurt’un var olan bu potansiyelini yeni yatırımlarla gün yüzüne çıkartıp yerli ve milli üretimde marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Çınar, 15 dönümlük alanda faaliyetlerine başlayan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında bir ay önce fidanını diktiklerin ürünlerin ilk hasadını yaptıklarını belirtti.


Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan uzman bir ekibin gözetiminde gerçekleşen dikim, sulama ve bakım hizmetlerinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “Bizim tek amacımız var o da doğal su kaynakları, verimli toprakları ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt’umuzun bu güçlü potansiyelini bu tür projelerle ön plana çıkartıp, tarım belediyeciliğinde ülke çapında marka olmaktır. Yeşilyurt’umuzun yerli ve milli üretimde örnek ve marka olmasını sağlamak adına 15 dönümlük alanda faaliyete sunduğumuz ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda yaklaşık bir ay önce fidanlarını diktiğimiz sebze türündeki ürünlerimizin ilk mahsüllerini toplamaya başladık. Burada görevlendirilen iki ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve beş personelimizin titiz çalışmaları neticesinde salatalık alanında ki ilk ürünleri toplamaya başladık, gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız. Çok güzel bir alanda, uzman ekiplerin gözetiminde hijyenik şartlarda yetiştirdiğimiz ürünlerimizin hem tadının hem de görüntülerinin güzel olması, yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu bizlere göstermiştir, bu açıdan ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. Domates, patlıcan ve biberlerimizin hasadını çok yakın zamanda yapmaya başlayacağız. yüzde 100 doğal olarak yetiştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerimizi öncelikle kendi sosyal tesislerimizde halkımızın beğenisine sunacağız. Tesislerimizde hazırladığımız yemek ve salatalarda burada üretilen sebzeleri değerlendireceğiz. Salatalık başta olmak üzere diğer sebze türü ürünlerimizi özel bir paketleme sistemiyle yine hemşehrilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Sera alanımız bir ay gibi kısa bir sürede bu seviye geldi, çalışmalarımızı yoğunlaştırarak bu alanımızı daha fazla geliştirip, üretimleri fazlalaştıracağız. Bununla birlikte geçen hafta ziyaret ettiğimiz Yazıhan ilçemizde de üreticilerimizle ortaklaşa başlattığımız domates üretim alanımızdaki çalışmalarımızda tüm hızıyla sürmektedir. İnşallah, Yeşilyurtlu hemşehrilerimize, insan sağlığına yararlı, doğal ve besleyici değeri yüksek ürünler sunacağız. Yeşilyurt’umuzun tarım belediyeciliğinde marka olması yolunda çok büyük ve önemli yatırımları ilçe sakinleriyle buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Tarımsal projelerimizin uygulanması safhasında ciddi çalışmalar yapan başta Başkan Yardımcılarımız olmak üzere Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve çalışanlarını tebrik ediyorum ” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    1. Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
    2. İOKBS sınav sonuçları ne zaman..
    3. Minibüs hattı bekleme durağında yangın..
    4. Grip şikayetiyle hastaneye götürülen..
    5. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    6. Genç polis memuruna son tören
    7. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    8. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    9. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    10. Binali Yıldırım, sandık başında..
    11. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    12. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    13. Makineye kolunu kaptırdı
    14. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    15. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    16. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    17. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    18. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    19. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    20. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    21. LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    22. Bakan Soylu: "Düzensiz ve kaçak..
    23. Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet..
    24. Hayrabolu’da 25 dönümlük ekili alan..
    25. Çorlu Belediyesi asfaltlama..
    26. Tarla yangını ilçeyi seferber etti
    27. AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul..
    28. Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan..
    29. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    30. İran'dan AB ülkelerine nükleer..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı