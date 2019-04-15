Yeşilyurt müzeler kenti olacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geçmişten gelen sağlam kadim bir medeniyetine sahip Yeşilyurt’umuzun tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek, turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla Yeşilyurt’un öz kimliğine değer katacak farklı temalı müzelerin kurulması için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

Müzelerin kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Mehmet Çınar, “ Tarihin laboratuvarı olarak nitelendirilen müze kavramına verdiğimiz önemden dolayı Yeşilyurt’un farklı bölgelerine, ilçemizin kültürel değerlerini ön plana çıkartacak müzelerin sayısını artıracağız. Bu kapsamda ilk olarak 2018 yılında ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi içerisinde başlattığımız ‘Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemiz’, Yeşilyurt Markasının ülke çapında ve dünyada tanınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Müzemizde tarihe tanıklık eden askeri techizatları yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacağız. Vatan topraklarının korunması ve müdafaa edilmesi sırasında önemli görevlerde değerlendirilen uçak, tank, panzer, ZBT ve birçok operasyonda kullanılan araç ve aletlerin 10 dönümlük alanda sergileneceği müzemizin büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde çıkmış olan savaş aletlerini yakından görmek adına ilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistler bir yandan müzeyi gezerken diğer taraftan da kentimizin iktisadi hayatına katkı sağlayacaklardır. Bölgemizde ilk olarak Yeşilyurt’ta hizmete girecek olan müzemiz, güzel ilçemizin ülke ve dünya çapında tanınırlılık seviyesinin yükselmesine katkı sunmasıyla birlikte kadim medeniyetimizin en güzel örneklerinin yaşandığı kentimizin bu tür farklılıklarının da yakından görülmesine imkan tanıyacaktır” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yatırımlar arasında müzelere farklı bir önem verdiklerini hatırlatan Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde halkımıza yapmayı vaat ettiğimiz projelerimiz arasında Yeşilyurt’un kültürel ve sanatsal alanlardaki imaj ve vizyonuna değer katacak yeni müzelerimize yer vermiştik. Kentsel hafızayı yaşatacak objelerin ve metinlerin sergileneceği ‘Kent Belleği’ Müzesini ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bununla birlikte Yeşilyurt’ta geçmişten gelen en önemli meslek dalları arasında gelen dokumacılık, ilçemizin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yakın zamana kadar hemen hemen her evden dokuma tezgahlarının sesleri yankılanırdı. Birçok hemşehrimizin küçük tezgahlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği bu kadim mesleğin tarihi unsurlarını sergileyip hafızaları tazelemek amacıyla Yeşilyurt markasına yakışan ‘Tekstil Müzesi’ kazandıracağız” diye konuştu.