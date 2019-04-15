0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yeşilyurt müzeler kenti olacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geçmişten gelen sağlam kadim bir medeniyetine sahip Yeşilyurt’umuzun tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek, turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla Yeşilyurt’un öz kimliğine değer katacak farklı temalı müzelerin kurulması için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
Yeşilyurt müzeler kenti olacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geçmişten gelen sağlam kadim bir medeniyetine sahip Yeşilyurt’umuzun tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek, turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla Yeşilyurt’un öz kimliğine değer katacak farklı temalı müzelerin kurulması için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.


Müzelerin kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Mehmet Çınar, “ Tarihin laboratuvarı olarak nitelendirilen müze kavramına verdiğimiz önemden dolayı Yeşilyurt’un farklı bölgelerine, ilçemizin kültürel değerlerini ön plana çıkartacak müzelerin sayısını artıracağız. Bu kapsamda ilk olarak 2018 yılında ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesi içerisinde başlattığımız ‘Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemiz’, Yeşilyurt Markasının ülke çapında ve dünyada tanınmasında önemli bir rol oynayacaktır. Müzemizde tarihe tanıklık eden askeri techizatları yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacağız. Vatan topraklarının korunması ve müdafaa edilmesi sırasında önemli görevlerde değerlendirilen uçak, tank, panzer, ZBT ve birçok operasyonda kullanılan araç ve aletlerin 10 dönümlük alanda sergileneceği müzemizin büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde çıkmış olan savaş aletlerini yakından görmek adına ilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistler bir yandan müzeyi gezerken diğer taraftan da kentimizin iktisadi hayatına katkı sağlayacaklardır. Bölgemizde ilk olarak Yeşilyurt’ta hizmete girecek olan müzemiz, güzel ilçemizin ülke ve dünya çapında tanınırlılık seviyesinin yükselmesine katkı sunmasıyla birlikte kadim medeniyetimizin en güzel örneklerinin yaşandığı kentimizin bu tür farklılıklarının da yakından görülmesine imkan tanıyacaktır” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yatırımlar arasında müzelere farklı bir önem verdiklerini hatırlatan Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde halkımıza yapmayı vaat ettiğimiz projelerimiz arasında Yeşilyurt’un kültürel ve sanatsal alanlardaki imaj ve vizyonuna değer katacak yeni müzelerimize yer vermiştik. Kentsel hafızayı yaşatacak objelerin ve metinlerin sergileneceği ‘Kent Belleği’ Müzesini ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bununla birlikte Yeşilyurt’ta geçmişten gelen en önemli meslek dalları arasında gelen dokumacılık, ilçemizin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yakın zamana kadar hemen hemen her evden dokuma tezgahlarının sesleri yankılanırdı. Birçok hemşehrimizin küçük tezgahlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği bu kadim mesleğin tarihi unsurlarını sergileyip hafızaları tazelemek amacıyla Yeşilyurt markasına yakışan ‘Tekstil Müzesi’ kazandıracağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:06
  1. kültür
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
    1. Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1..
    2. Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay..
    3. Yolcu otobüsünde 500 paket kaçak..
    4. Almanya'dan "canlandırma paketi"..
    5. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    6. Urartu Göz’de 30 saniyede gözlüklere..
    7. Diyarbakır Valiliği’nden kuvvetli..
    8. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    9. Dünya devine şok! Çalışanlar greve gitti
    10. Suç makineleri polis operasyonu ile..
    11. Okul servisi ile otomobil çarpıştı
    12. Kaya: "Gençlerimizin siyasetle iç içe..
    13. Haftalar sonra gelen puan moral verdi
    14. Etiyopya’dan Sudanlı protestoculara..
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli..
    17. Firari atlar kamerada
    18. Faruk Denli ve İbrahim Çırpan Başkan..
    19. ‘Ardahan Üniversitesi Tanıtım Günleri’..
    20. Döviz kurları
    21. Masal Park’ta "Masal Anlatma Yarışması"
    22. Erol Mütercimler'den skandal seçim..
    23. Rosatom'dan Akkuyu NGS'nin hisse..
    24. Akıllı lens nasıl takılır | Akıllı..
    25. Türk Hava Yolları ve Hava- İş..
    26. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    27. Hastanın kalp damarı, atar damardan..
    28. Öfke ve panik krizlerinde psikolojik..
    29. Yeşil reçeteli ilaç satan şahsı..
    30. Şanlıurfa’da joker operasyonu: 24..
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Ekrem’in maskesi erkenden döküldü
    Ekrem’in maskesi erkenden döküldü

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor