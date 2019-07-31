Yeşilyurt Mahallesinde içme suyu hattı döşeme çalışması Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, “Yeşilyurt Mahallesinde başlattığımız altyapı döşeme çalışması ile mahallenin yeni yerleşim alanlarına içme suyu götürmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Çevre sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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