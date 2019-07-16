Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve yeşil alanların bakımına önem veriyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda zaman geçiren vatandaşların rahat ve huzurlu ortamda dinlenmesi adına çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt’ta şuan kadar 108 parkı hizmete açarak 376 bin 576 metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın akciğeri Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini söyledi. Hizmete giren ve yapımı devam eden parkların ilçenin genel görüntüsüne pozitif katkı sağladığını belirten Çınar, parkların ayrıca kuruldukları mahallelerin de yaşam kültürü ve hayatına da farklılık kazandırdığını dile getirdi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte parklar ve sosyal tesislere halkın yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Çınar, şunları söyledi:

“Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz parklardaki başta yeşil alanlar olmak üzere ağaçların budanması ve sulanması, dere ıslahı, oyun gruplarının temizlik, bakım ve onarımlarını titizlik göstermektedirler. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, parklardaki çocuk oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları özen göstermekteyiz. Bakım çalışmaları kapsamında ağaçlar budanıp, çimler biçilirken, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz ilçemizdeki eksiklikleri gidermek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Halkın sağlığını tehdit eden pis atıklar toplanarak yeşil alanların daha çok ve uzun süreli var olmasına özen gösterilmektedir. Sağlık konusunda bugüne kadar asla taviz vermedik, vermeyiz de, vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın daha sağlıklı şartlarda eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Parkların iyileştirilmesi konusunda oldukça hassas davrandıklarını belirten Başkan Çınar, “Park ve sosyal tesislerimizde hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin keyifle vakit geçirdikleri oyun ve yeşil alanların korunması, muhafaza edilmesi ve kent kimliğine güzellikler katması için görevlendirilen ekiplerimiz gece-gündüz demeden hummalı bir çalışma yapmaktadır. Belediyemizin mücavir alanlarında ki parklarımızda gerek yeşil alanların korunması gerekse de temizlik konusunda her hangi bir sorun yaşamadık. Kendi sınırlarımızda ki yol güzergâhlarında bulunan gerek yeşil alanlar gerekse de ağaçların sıcak havadan fazla etkilenmemesi için sulama ve bakım işlemlerini sistematik şekilde yapmaktayız. Bununla birlikte parklarımız ve sosyal tesislerimizde ki havuzlarımızda temizleme çalışmalarına önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Çınar, “Hemşehrilerimizden ricamız gördükleri eksiklikleri 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz, 532 100 8 9 10 nolu whatsapp hattımız ile resmi internet sitemizdeki çek gönder uygulaması aracılığıyla bize rahatlıkla iletebilirler, bizde gelen talebe göre yapılması gereken en kısa sürede yerine getiririz. Belediye olarak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Parklarımızı vatandaşlarımızın yeşil ile iç içe olabilecekleri şekilde hizmete sunmaya ayrı bir önem vermekteyiz. Çocuklarımız ile yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için modern ve ferah alanlar oluşturmak adına hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz. Bu anlamda bizlere destek olan ve hassasiyet gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu arada parklarımızın temizliği ile ağaçların sulama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren personellerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.