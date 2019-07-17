Yeşilyurt Belediyesi yeni projeler için vatandaşın sesine kulak veriyor

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlar için toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini almayı ihmal etmeyen Yeşilyurt Belediyesi, ilçeyi 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem yatırımları için sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini almaya devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla ilçenin muhtelif bölgelerde ki devam eden hizmetleri yerinde inceleme ve yeni dönem yatırımlar hakkında muhtarlar ve mahalle sakinlerinin görüşlerini dinlemek üzere ziyaretlerini sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Bekir Karakuş, beraberinde Birim Müdürleriyle birlikte İnönü Mahallesini ziyaret ederek bu bölgeye yapılması planlanan yeni dönem projeleri üzerine mahalle sakinleriyle görüş alış verişinde bulundu.

Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyeciliğin gerekliliği olan halkla sürekli iletişim gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatı neticesinde mahallelerimizi ziyaret ederek hem devam eden yatırımları yerinde inceliyoruz hem de yeni dönem yatırımları hakkında gerek muhtarımız gerekse de mahalle sakinleri ve esnaflarımızla görüş alış verişinde bulunuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman istişareye önem veriyoruz. Yeşilyurt’un bölgesinde markalaşan bir ilçe hüviyetine ulaşmasını sağlayan yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirirken toplumun tüm kesimlerinin düşüncelerini ve taleplerini dikkate alıyoruz. Gerek sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek örgütlerimiz gerekse de basın mensuplarımız, mahalle muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve esnaflarımızın önerileri, bu yatırımlarımızın kalıcı ve verimli olmasını sağlamaktadır. Belediye olarak, karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek, kalıcı hizmetler üretiyoruz. Yeşilyurt eğer bugün yaşam standardı yüksek, her alanda gelişen ve kalkınan bir büyümeyi yakaladıysa ve geleceğe umutla bakıyorsa gelinen süreçte toplumun tüm kesimlerinin katkı ve desteği büyüktür. İlçemizin en hızla gelişen mahalleleri arasında yer alan İnönü Mahallemize geride bıraktığımız dönemlerde çok ciddi yatırımlar yaptık, yeni dönemde bu bölgemize sosyal, kültürel ve sportif anlamda bazı yatırımlar planlıyoruz. Şu anda tasarım aşamasında olup üzerinde çalıştığımız yatırımlarımız üzerine mahalle muhtarımız, vatandaşlarımız ve esnaflarımızla çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretimiz sırasında doğal olarak farklı görüşler ve istekleri öğrenme fırsatına ulaştık, bunların hepsini değerlendirip çalışmalarımıza yansıtacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve onların düşüncelerini almaya devam edeceğiz. Bizim tek amacımız var o da; halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmaktır. Hep birlikte el ele verip, Yeşilyurtumuzu CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaştıracağız, bu hedefe ulaşmak içinde 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.