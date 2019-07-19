0553 313 94 23

Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu 2. dönem kayıtları devam ediyor

Yeşilyurt Belediyesinin 7-14 yaş arasındaki öğrencilere yönelik açtığı Spor Okullarının ikinci dönem kayıtları devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:25
Yeşilyurt Belediyesi Spor Okulu 2. dönem kayıtları devam ediyor

Yeşilyurt Belediyesinin 7-14 yaş arasındaki öğrencilere yönelik açtığı Spor Okullarının ikinci dönem kayıtları devam ediyor.8 farklı branşta temel eğitimlerin verildiği kurslara çocukların yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmazken, yüzme branşında ki eğitimlerin ikinci dönem çalışmaları ise 22 TemmuzPazartesi günü başlayacak.


Yeşilyurt Belediyesinin ‘ geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz’ sloganıyla hayata geçirdiği Spor Okullarının ikinci dönemine kayıt olmak isteyen çocuklar, aileleri ile birlikte MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları C Blok’ta oluşturan müracaat noktasında başvurabilecek. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan portatif havuzlarda gerçekleşen yüzme eğitimlerinin ikinci dönem çalışmaları ise 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayacak. Zübeyde Hanım İmam Hatip Ortaokulu ile Nurettin Zengi İlkokulu bahçesine kurulan portatif eğitim havuzunda gerçekleşen yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilgi dikkatlerden kaçmıyor. Spor Okullarının ilk dönemine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda halkımızın talep ve isteklerine yönelik hizmetler üretmeye öncelik tanıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açtığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle başlattığımız Spor Okullarımızın ilk dönemini başarılı bir şekilde tamamladık.Alanında uzman deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen ilk dönem eğitim çalışmaları oldukça verimli geçti. Ailelerimiz ve çocuklarımızın hem kursların düzenlediği alanlardan hem de verilen eğitimlerden memnun kalması bizleri sevindirmiştir. Bizler her faaliyetimizi Malatya ve Yeşilyurtumuza yakışır ölçülerde hayata geçirmeye önem veriyoruz. 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımıza yönelik açtığımız spor okullarımızda 8 farklı branşta nitelikli ve kalıcı eğitimler verilmektedir. Yetenekleri keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda çocuğumuzu bu kurslar sayesinde ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. İkinci dönem kayıtlarımız ise devam etmektedir. Okullarımızdaki kurslara katılmak isteyen çocuklarımız, aileleriyle birlikte MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi C Blok Hizmet Binamıza gelerek burada oluşturduğumuz müracaat noktasına kayıtlarını yaptırabilirler. İlk dönemde olduğu gibi ikinci dönem içinde yoğun bir talep bekliyoruz. Yüzme kursuna katılmak isteyenlerden 40 TL, diğer kurslar içinde 30 TL kayıt ücreti alınmaktadır. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, gençlere ve çocuklarımıza spor bilincini aşılamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren spor okullarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Spor Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak isteyen ailelerimiz, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz arayarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler” diye konuştu.


Başkan Çınar ayrıca, Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan portatif havuzlarda gerçekleşen yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda geçen eğitimlerden çok güzel sonuçlar aldıklarını, çocukların verilen eğitimlerden en iyi şekilde faydalandıklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirköylü kursiyerlerden sergi açılışı
    1. Demirköylü kursiyerlerden sergi açılışı
    2. Başkan Özcan’dan Nazilli’yi temsil..
    3. Fırtına Deresi'ne 7 yılda 1,5 milyon..
    4. Yeni alınan polis motorları için..
    5. Türkiye Mezunları’ndan dünyanın dört..
    6. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    7. Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    8. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    9. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    10. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    11. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    12. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    13. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    14. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    15. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    16. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    17. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    18. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    19. Gezi için kiraladıkları araçla..
    20. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    21. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    22. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    23. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    24. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    25. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    26. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    27. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    28. Nevşehir Belediyesi’nde halk günü..
    29. Cezayir'deki bugünkü gösterilerde..
    30. Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı