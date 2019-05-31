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Yeşilyurt Belediyesi Ramazan Bayramı için gereken tedbirleri aldı

Ramazan Bayramının Yeşilyurt‘ta huzur ve güven içerisinde yaşanması için gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hemşehrilerimizin bayramın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamaları, mezarlık ve ev ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için arife günü ve bayram süresince iş başında olacağız” dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:44
Yeşilyurt Belediyesi Ramazan Bayramı için gereken tedbirleri aldı

Ramazan Bayramının Yeşilyurt‘ta huzur ve güven içerisinde yaşanması için gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hemşehrilerimizin bayramın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamaları, mezarlık ve ev ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için arife günü ve bayram süresince iş başında olacağız” dedi.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin Yeşilyurt’ta huzur içerisinde geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Temizlik İşler Müdürlüğü başta olmak üzere Zabıta, Veterinerlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin arife gününden başlamak kaydıyla bayram tatili boyunca iş başında olacağını söyledi.


Dini ve milli bayramların manevi havasına uygun bir gündelik yaşam için üzerlerine düşen sorumlukları yerine getirmeye özen gösterdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesinin yanı sıra kaynaşma ve dayanışma ruhunun sağlamlaşmasına vesile olan dini ve milli bayramlarımızın ilçemizde huzur içerisinde yaşanmasına ayrı bir önem vermekteyiz. 1 Haziran’da başlayıp 9 Haziran’da sona erecek olan Ramazan Bayramı tatilinin Yeşilyurt’umuzda huzur ve güven içerisinde yaşanması için 24 saat esasına görev çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da emrinde olacağız. Sevgi, saygı ve hoşgörünün üst seviyede yaşandığı güzel ilçemizin sosyal ve kültürel yapısına uygun bir bayram havasının oluşması, hemşehrilerimizin keyif alacakları bir bayram tatili yaşamaları adına ne gerekiyorsa yapacağız. Kendi içimizde yaptığımız koordinasyon toplantısı neticesinde, bayram süresince sahada aktif olarak yer alacak ekiplere görevleri tevdi edildi. Görevlendirilen ekipler halkımızın güzel bir bayram geçirmeleri için iş başında olacaklar. Gerek şahsım gerekse de Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizde bu çalışmaları sık sık takip edeceğiz.Geleneklerimiz çerçevesinde hemşehrilerimizin misafirlerine ikram edecekleri tatlı ve diğer gıda ürünleriyle ilgili hemşehrilerimizin sağlıklı ürünleri temin etmeleri için market, pastane, kasap ve lokanta gibi iş yerlerimizde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Hemşehrilerimize bozuk ve kullanım süresi dolmuş gıda maddelerinin satılmaması için bütün önlemleri alıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince hizmetlerini aksatmadan devam ettirecek. Bayram boyunca çöp alımlarına azami önem gösterilecek, ekiplerimiz ve çöp toplama araçlarımız sürekli sahada olacaklar. Bayram öncesi mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için çiçekler ve ağaçların sulama işlemleri yapılırken,yollar, mezarlar ve oturma alanları temizlenip bakımları yapıldı. Mezarlık içine konulan bankların ve mezarlıklar içinde yer alan çeşmelerin de onarım ve tamiratları yapıldı” şeklinde konuştu.


Gedik Tepesinde ki Namazgah’ta bayram namazını tüm vatandaşlarla birlikte eda edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Her bayramda olduğu gibi bu yıl idrak edeceğimiz Ramazan Bayramının namazını yine hemşehrilerimizle birlikte, büyük bir huşu içerisinde Gedik Tepesinde bulunan Namazgah’ta kılacağız. Bayram namazına ev sahipliği yapacak olan Namazgahımızda hazırlıklarımızı tamamladık, çevre düzenlemesi temizlik çalışmalarını tamamladık. Bununla birlikte bayram öncesinde ilçemizdeki camilerimizin genel temizliklerine ayrı bir önem verdik. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz camilerimizi bayram namazına hazır duruma getirecekler.Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik eder hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:44
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