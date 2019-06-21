0553 313 94 23

Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına el attı

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Kadircan Eser ile Birim Müdürlerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Malatya’yı etkisi altına alan yoğun yağmur yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören Buğday Pazarı esnafını ziyaret ederek, yaşanan sorunların çözümü için fikir alış verişi yaptı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:35
Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına el attı

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Kadircan Eser ile Birim Müdürlerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Malatya’yı etkisi altına alan yoğun yağmur yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören Buğday Pazarı esnafını ziyaret ederek, yaşanan sorunların çözümü için fikir alış verişi yaptı.


Buğday Pazarındaki esnafların yaşadığı sıkıntıların çözümü için gerçekleşen ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “ Kentimizin ve ilçemizin ekonomik anlamda daha iyi noktaya gelmesi ticaretin sağlıklı ortamlarda yapılması ile mümkündür. Yeşilyurt Belediyesi olarak esnaflarımızı her zaman önemsiyoruz ve sorunlarının çözüme kavuşması için elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilimizi etkisi altına alan yağmur yağışı nedeniyle ilçe sınırlarımızda bulunan Buğday Pazarında belli sıkıntılar oluşmuştu. İşyerlerindeki ürünleri zarar gören esnaflarımızın durumunu görmek, yaşanan sorunları yerinde tespit etmek ve atılacak adımları hep birlikte ele almak adına bugün Buğday Pazarındaki kıymetli esnaflarımızla bir araya geldik. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçekleşen bu ziyaret çerçevesinde esnaflarımızla yaşanan sorunları konuştuk, çözüm yollarını ele aldık ve belediye olarak yapabileceklerimizi kendilerine detaylı olarak anlattık. Zahireciler Odası Başkanımız Bülent Bey ile de sıkıntılar üzerine konuştuk. Pazarımızda alt yapıyla ilgili bir takım sıkıntılar var, bu konuyu Büyükşehir Belediyemize bağlı MASKİ’ye ileteceğiz, konunun takipçisi olacağız. Bizimle ilgili olmayan sıkıntıları ilgili kurumlara ileteceğiz. Esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha paylaşıyoruz” dedi.


Buğday Pazarının daha nitelikli ve modern koşullara sahip bir alana taşınmasının ilerleyen süreçler için elzem gözüktüğünü sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Özer, “ Esnaflarımızın bir araya gelip kooparatif oluşturmaları gerekirken bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, kesin çözüm budur. Ancak şu anda yaşanan sorunların çözülmesi noktasında elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Kentimizin ekonomik hayatının en önemli alanlarından olan Buğday Pazarımızın sorunlarına kalıcı çözümler getirmek adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Bizi çok güzel bir ortamda misafir eden, yaşadıkları sorunları açıkça dile getiren ve ortaya konacak çözüm metodları için deneyimlerini bizimle paylaşan esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımızın düşünceleri yapılacak çalışmalara ışık tutacak ve yol haritasını belirleyecektir. Ekonominin bel kemiği olarak gördüğümüz esnaflarımızın daha rahat ve güzel bir ortamda ticaretini sürdürmeleri noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.


Buğday Pazarı esnafları da, yaşadıkları sorunlarıyla yakından ilgilenip destek sözü veren Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Belarus'ta mantar türü araştırması yapılacak
    1. Türkiye ve Belarus'ta mantar türü..
    2. Havuzda lens kullanılır mı?
    3. Jandarmadan Kızılaya kan bağışı
    4. Valilikten mülteci açıklaması
    5. ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını..
    6. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    7. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    8. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    9. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    10. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    11. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    12. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    13. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    14. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    15. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    16. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    17. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    18. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    19. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    20. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    21. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    22. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    23. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    24. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    25. ESOGÜ cinayetleri davası
    26. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    27. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    28. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    29. Gökhan Meral Samsunspor’da
    30. Kendini TIR’ın önüne attı
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap