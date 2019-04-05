Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar’a coşkulu karşılama

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar’a mazbatasını aldıktan sonra Belediye personeli karşılama töreni düzenledi.

İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra yeni görevine başlamak üzere geldiği Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası önünde büyük bir coşkuyla karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okunan duaların okunması ve kurban kesiminden sonra makama geçerek yeni dönemini başlattı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen karşılama törenine, AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi altında gerçekleşen karşılama töreninde kurban kesiminden sonra dualar edildi.

Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride bıraktıkları dönem içerisinde hayata geçirdikleri insan odaklı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri ile Yeşilyurt’u güzel bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un bu yatırımlar ile marka şehirler statüsüne girdiğini dile getiren Çınar, "31 Mart seçimlerinde oyunu en fazla artıran bir ilçe olmamızın da haklı gururunu yaşamaktayız. Göreve geldiğimiz günden beri hiç durmadan çalıştık, koşturduk ve mücadele ettik, hiçbir zaman durmadan, dinlenmeden kentimizi ve ilçemiz geliştirmek adına çaba ve emek sarf ettik. Hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşadık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte sergilediğimiz mücadelemizin karşılığını aldık. Bir yandan rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürürken diğer taraftan kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız tek bir hemşerimiz kalmadı, herkesin gönüllerine dokunan hizmetlere ayrıcalık tanıdık. Vatandaşlarımızın duasını ve desteğini alarak bugünlere geldik.Yaptığımız hizmetler geleceğin bir yansıması ve göstergesi olacaktır.İnşallah yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha çok emek vereceğiz ve kentimizi ve ilçemizi güzelleştireceğiz.Tabiki bu hizmetleri yaparken başta Milletvekillerimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Battalgazi Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kamu ve kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla fikir alış verişlerine büyük önem vereceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’u bölgede en güzel konuma getirmek için çaba göstereceklerini ifade eden Çınar, şunları söyledi:

"Malatya’nın en büyük ilçesi olan, en fazla tercih edilen, gelişim ve büyümesini hızla sürdüren Yeşilyurt’umuzun yakaladığı vizyonu daha ileri noktaya taşımayı hedefliyoruz. Yeni dönem için önemli projeler ve yatırımlar hazırladık,bu projelerimizi teker teker hayata geçirmek içinde çok çalışacağız, halkımıza verdiğimiz sözleri yerine mutlaka getireceğiz. Beş yıl boyunca yaptığımız hizmetler neticesinde vatandaşlarımız bizlerden desteğini esirgemedi ve rekor seviyedeki oyla Başkanlığı şahsımıza layık gördü. Bu teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağız ve çok çalışacağız. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri sizlere ve hemşerilerimize karşı mahcup etmesin inşallah. Bu seçimin tek kazanını Yeşilyurt olmuştur. Çok yoğun geçen seçim çalışmalarımız sırasında desteklerini asla esirgemeyen AK Parti ve MHP Milletvekillerimize, her iki partimizin İl ve İlçe Başkanlıklarına, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Üyelerine, Meclis Üyelerimize, dua ve destekleriyle bizi bu ulvi göreve layık gören kıymetli hemşerilerimize huzurlarınızda şükran ve saygılarımı sunuyorum”

Diğer protokol konuşmalarının ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte tebrikleri kabul etti.