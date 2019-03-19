"Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine yapılacak binanın temeli haftaya atılacak"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz, çok yol katettik. Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağından eminim. Bir kere önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde başka seçim yok ve hükümette AK Parti iktidarı var." dedi.

Bakan Kurum, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçim kampanyası çerçevesinde Türkiye'yi geziyorsunuz. Vatandaşın yaklaşımı nasıl, seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kurum, bakanlığını ilgilendiren konuları yerinde görmek ve tespit etmek için 50'nin üzerinde şehre ziyarette bulunduğunu belirtti.

Bu ziyaretlerde valiler, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla şehrin, vatandaşın sorunlarını istişare ettiklerini aktaran Kurum, yapılması gereken işleri hızlı bir şekilde uygulamaya geçirdiklerini vurguladı.

Kurum, vatandaşların kentsel dönüşüm, atık su arıtma tesisleri, düzen depolama tesisleri, millet bahçeleri, çevre düzenlemelerine ilişkin taleplerinin olduğuna işaret ederek, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili belli noktalarda mağduriyetlerin bulunduğunu, bunları hem TOKİ eliyle hem de İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla aştıklarını anlattı.

Bakanlık olarak vatandaşa güven verdiklerini kaydeden Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sorun olmuş alanlara gidip, bunlara çözüm bulduklarını belirtti.

Kurum, Mamak'ta uzun zamandır süren bir kentsel dönüşüm projesinin bulunduğunu anımsatarak, bugün onun temelini atacaklarını bildirdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Gaziosmanpaşa ve Üsküdar'da da temel attıklarını, Esenler'de çok örnek çalışma yaptıklarını aktaran Kurum, "Geçen hafta Ataşehir'e gittim, 3 mahallede kentsel dönüşümle ilgili toplantı yaptık. O toplantılarda vatandaşların, sokaklara, kaldırımlara park edilen araçlardan, sosyal donatı, yeşil alan eksikliklerinden yıldıklarını görüyoruz. Vatandaşlarımız toplantılardan mutlu ayrıldılar. Onları ikna ettiğimizi düşünüyorum. Kentsel dönüşümle alakalı Bakanlık olarak destek vereceğimizi kendilerine ifade ettik." dedi.

- "Kentsel dönüşüm yerinde çözülmeli"

Kentsel dönüşümde olayı yerinde çözmek zorunda olduklarını belirten Kurum, "Vatandaşı biz yerinden alıp başka bir yere götüremeyiz. Onun rızasını aldıktan sonra, onun içinde olduğu bir süreçte kentsel dönüşümde yapılamayacak hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki dertli olun, yeter ki o işi çözmeye niyetiniz olsun." diye konuştu.

Elbirliğiyle, vatandaşın rızası çerçevesinde projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Yeni alanlarda zemin artı 4-5'i geçmiyoruz. Mesela Kartal'da 10 katlı binayı yıktık, yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temelini atıyoruz. Sığmayan yerler de olacaktır muhakkak ama etrafındaki silüeti bozmadan, etrafında 8-10 kat varsa onlara uygun bir şekilde yapmak lazım ama eğer hiçbir yapılaşma yoksa biz zemin artı 4-5'i geçmek istemiyoruz. Bu noktada medeniyetin bize tarif ettiği mahalle kültürünü, ecdadın bize tarif ettiği o şehirleşmenin örnek uygulamalarını yapmak istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Biz, tüm şehirlerde, tüm ilçelerimizde bu örnek uygulamaları yaparsak genele yayılacaktır."

- "Sosyal donatı imkanları artıyor"

Kentsel dönüşümde, vatandaşın evinin bugünkü değerinden aşağı bir bedel teklif etmediklerini belirten Bakan Kurum, "Bugün evinizin bedeli 300 bin lira. Size, 300 bin liradan aşağı hiçbir şekilde bir gayrimenkul teklif etmiyoruz." dedi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümün ardından vatandaşların evlerinin değerlenmesine ilişkin, "Daireniz küçülse de bu neden daha değerli oluyor? Sosyal donatı imkanları artıyor. Yeni yerleşim alanlarında biz okulumuzu, yeşil alan düzenlemelerini yapıyoruz, yollarımız, caddelerimiz geniş bir şekilde yapılıyor. Tüm sosyal donatı alanlarını ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altyapı işleriyle, keşmekeşten vatandaşın çıkarılmasıyla buraların kendiliğinden değerlendiğine işaret eden Kurum, vatandaşın da bundan mutlu olduğunu belirtti.

Bu örnekleri her şehirde göstererek vatandaşı ikna etme sürecini çok daha hızlandıracaklarını vurgulayan Bakan Kurum, bu noktada hem TOKİ'yi, hem İller Bankası Genel Müdürlüğünü, hem Emlak Konutu, hem de Emlak Bankasını sahaya soktuklarını kaydetti.

- "Vatandaş sizin yanınızda oluyor"

Tüm bunlarla vatandaşa destek olunduğunda vatandaşın başka bir şey istemediğini anlatan Kurum, "Vatandaşı karşınıza alıp, doğru bir şekilde olması gerekenleri anlatıp, onun gibi düşünüp, onun gibi dertlenip, yapılabilecekleri de hızlı bir şekilde onun adına düşünüp yaptığınız zaman vatandaşınız sizin yanınızda oluyor." dedi.

"Bu çalışmaların seçime yansımasının nasıl olacağının" sorulması üzerine Bakan Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz, 17 yıldır kişi başı gelirden tutun da sağlık, eğitim, kültür alanında çok büyük yol katettik. Bu yolları katederken de muhakkak eksikliklerimiz olmuştur. 'Her şeyi dört dörtlük yaptık' kimse diyemez. Ancak olayın bütününe baktığınızda bugün kişi başı gelir 10 bin dolarlara gelmiş. IMF'ye borcumuz varmış 23 milyar dolar, bunu bitirmişiz. Savunma sanayinde dışa bağımlı bir ülkeyken, bugün gidip Afrin'de, Suriye'de operasyon yapabiliyorsunuz. Kendi SİHA, İHA'larınızla başarılı bir operasyonla oradan çıkabiliyorsunuz. İhraç ediyorsunuz. Biz, çok yol katettik. Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağından eminim. Bir kere önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde başka seçim yok ve hükümette AK Parti iktidarı var. Örneğin kentsel dönüşüm, toplu ulaşım meseleleri gibi yerel yönetimin kendi başına üstesinden gelemeyeceği işler var. Yerel yönetim, merkezi idare ile uyumlu olursa bunları çok daha hızlı bir şekilde yapabilir. Benim, vatandaşımızın 31 Mart'ta tüm Türkiye genelinde sağduyulu davranacağından hiçbir şüphem yok. İnşallah biz, şu anki yönettiğimiz o gönül belediyeciliği seçiminde, çok daha fazla belediyeyle 31 Mart'tan yeni bir destanla ayrılacağımızı düşünüyorum."

(Sürecek)