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Yeşilköy’de denize girdikten sonra kaybolan genç aranıyor

Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın’ı arama çalışmaları ve ailesinin bekleyişi devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
Yeşilköy’de denize girdikten sonra kaybolan genç aranıyor

Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın’ı arama çalışmaları ve ailesinin bekleyişi devam ediyor.


Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Plajı’nda meydana geldi. 27 yaşındaki Soner Taşkın, ağabeyi Gökhan Taşkın’a denize gireceğini söyledi. Dalgakırandan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden ağabeyi olayı sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirirken olay yerine deniz polisi sevk edildi. Dün arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Sabah saatlerinde ekiplerin arama çalışmaları yeniden başladı. Özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen genci arama çalışmaları sürüyor.


Kardeşinin bulunması için gerçekleştirilen çalışmaları takip eden Gökhan Taşkın, “Boğulduğunu gördüm ben direkt suya atladım, Orada bizim canımızdan can gitti, başka canlar yanmasın. Sabah da saat 6.00 gibi 4-5 dalgıç geldi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:58
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