Yeşilkent Mahallesi konağına kavuşuyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “9 Mahalleye 9 Mahalle Konağı” projesi kapsamında Yeşilkent Mahallesi’ne yapılacak olan mahalle konağının temeli törenle atıldı.

Yeşilkent Mahallesi Metin Tavman Caddesi ile 1036. Sokak arasında kalan alana yapılacak olan mahalle konağının temel atma törenine AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve mahalle sakinleri katıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Mahalle Muhtarı Hayati Çil, Başkan Bakıcı’dan önceki dönemlerde tek bir çivi bile çakılmadığını ifade ederek, "Yeşilkent Mahallesi, 2009 yerel seçimlerinde Yediler Mahallesi’nden ayrılarak mahalle ünvanını aldı. Fakat Başkanımız Fatih Bakıcı vekil başkan olana kadar bir tek çivi çaktıramadım. Başkanımız Fatih Bakıcı asil başkan olduktan sonra 7/24 bize her zaman yakın oldu. Her dilediğimizi yerine getirdi. Kendisine tüm mahallem adına ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemizle ilgili istişarelerde bulunarak hep beraber karar aldık. Her dediğini de zamanında yaptı. Bozüyük büyüyen bir kent. Bizim mahalle konağımız biraz geç kaldı ama daha iyi olacağına inanıyorum. Tüm belediye ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 9 mahalleye mahalle konağı sözü verdiklerini, bugün de 8. mahalle konağının temelinin atıldığını belirterek, yapılacak mahalle konağı ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Bakıcı, Yeşilkent Mahalle Konağı’nın alt kısmının 650 metrekare, üst katın 400 metrekareden oluşacağını, toplamda ise bin 63 metrekare olarak hizmet vereceğini belirterek, "Burada yapılan istişareler sayesinde vatandaşımızın bizden talep ettiği gibi bir projeye imza attık. Özellikle vatandaşımızın ve muhtarımızın talepleri doğrultusunda 300 metrekarelik bir alan alışveriş merkezine verilmek üzere dizayn edildi. Ayrıca mahalle muhtar odası, spor salonu, öğrenciler için eğitim odası, üst katında düğün salonu olacak. Konağımızın maliyeti 3,5 milyon TL’dir. Bizim dönemimizde Yeşilkent’e ilk olarak 42 bin metrekarelik bir yeşil alan çalışması yapıldı. Herkesin söz verdiği ama sadece bizim hayata geçirdiğimiz bir üniversite. Kent Ormanı ve amatör spor kulüplerinin maç yaptığı sentetik saha. Tenis kortuyla beraber bizlerden talep edilen iki tane klimalı durağımızla hizmetleri mahallemizle buluşturduk. Biz halka hizmet etmenin Hakk’a hizmet etmek olduğunu iyi bilen birisi olarak bu memleketin her mahallesine ayrı ayrı hizmetlerimizi sunuyoruz. Olması gereken neyse vatandaşımız en iyi hizmeti almalı anlayışıyla bu projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

5 yılda birçok hizmeti hayata geçirdiklerini, bundan sonraki 5 yılda da Bozüyük’e hizmet etmek istediklerini kaydeden Başkan Bakıcı, "Bizlere gelen talepler doğrultusunda Bozüyük’e milletvekilimizin desteği ile bir kapalı yüzme havuzu, Akpınar’daki müzemiz ile 3 adet alt geçit, bir tanesi batçık ile beraber bu şehrin demiryolu sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Biz birilerinin yaptığı gibi planla mahalle oluşturmuyoruz. Biz buraya kadar gelip hizmeti vatandaşla buluşturuyoruz. Biz 5 yılda hükümetimizle birlikte bu memlekete ne yapılacaksa hepsini bir bir sıraladık. 160 proje vatandaşımızın kullanımına açıldı ama bundan sonra büyük bir gayretle tevazu ve samimiyetle hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağımıza eminiz. Biz vermiş olduğumuz sözlerin arkasındayız. Ne söz verdiysek hepsini hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, "Şehircilikte yapmış olduğunuz hataları ve boşa geçirdiğiniz zamanları telafi etme şansınız olmaz. Bozüyükümüz geriye doğru baktığımızda maalesef iktidardan ayrılarak uzun bir süreyi boş olarak geçirdi. O geçen sürenin telafisi için bugün Fatih Başkan ile hep birlikte iki kat çalışıyoruz. O mesafeyi kapatma gayretindeyiz. Şimdi bu yıllar biraz çıraklık, biraz kalfalık dönemiyle geçti ama inşallah Fatih Başkana yetki verdiğiniz takdirde ustalık dönemine geçişi tamamlanacak ve bizimde hem devlet hem de siyasi tecrübelerimizle birlikte Bozüyük daha da güzelleşecek. Bozüyük Bilecik’in kalbidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde protokol üyeleri tarafından butona basılarak mahalle konağının temeli atıldı. Temel atma töreninin ardından misafirlere Bozüyük Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramı yapılırken, çocuklara da rüzgar gülü hediye edildi.