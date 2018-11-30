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Yeşilırmak'taki toplu balık ölümleri

Amasya'da kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görülmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan inceleme devam ediyor- Polis ve belediye ekipleri, yapılan anonslarla vatandaşları kıyıya vuran ölü balıkları almamaları konusunda uyardı

30 Kasım 2018 Cuma 20:37
Yeşilırmak'taki toplu balık ölümleri

AMASYA (AA) - Amasya'da kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görülmeye devam ediyor.

Irmağın kent merkezinden geçen bölümünde suyun renginin siyaha dönmesinin ardından, yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki ölü balıklarda su yüzeyine vurdu.

Yeşilırmak'ta inceleme yapan polis ve belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları ölü balıkları almamaları konusunda uyardı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Yeşilırmak'ta bu yıl mart ayı ile 8 Kasım'da toplu balık ölümleri görülmüş, mart ayında yapılan incelemede, balıkların solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi nedeniyle öldüğü belirlenmişti.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:37
  1. Amasya
  2. toplu balık ölümleri
  3. Yeşilırmak'

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