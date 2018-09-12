0553 313 94 23

Yeşilırmak Nehri'nde oltaya 1 metre 75 santimlik yayın balığı takıldı

Yeşilırmak'ta 40 kilogram ağırlığında ve 1 metre  75 santim uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
Yeşilırmak Nehri'nde oltaya 1 metre 75 santimlik yayın balığı takıldı

Amasya'da balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu'nun oltasına,  Yeşilırmak'ta avlanırken büyük bir balık takıldı.

Arkadaşlarıyla oltayı çeken Eftelioğlu, kıyıya çıkarılan balığın 40  kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santim uzunluğunda yayın balığı olduğunu  belirledi.

Aynı bölgede tekrar olta atan Eftelioğlu, bir günde boyları bir  metreye yaklaşan 3 yayın balığı daha yakalamayı başardı.

İş yerine götürdüğü balıkları bir süre sergiledikten sonra satmak için  parçalara ayıran Eftelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 senedir  Yeşilırmak'tan bu büyüklükte peş peşe balık çıkmadığını söyledi.

Balığın kilosunun 20 liradan satılacağını belirten Eftelioğlu,  "Vatandaşlarımız deniz balığı çıkınca unutuyor bu balığı, ama unutmayan  vatandaşlarımız da mevcut. Her zaman, 12 ay bulabileceğimiz bir balık." dedi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:37
  1. Amasya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi
    1. İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj..
    2. Nişanlıyken, nikâh yapmak pişmanlık..
    3. Akıllara durgunluk veren olay! 7..
    4. Kiraz yaprağı sarması yediniz mi?
    5. Başkan Uysal: TEKNOFEST teknoloji..
    6. “Şehadete sevdalı milletimiz için..
    7. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    8. Başlara tâç, ağrılara ilâç: Papatya
    9. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    10. “Erdoğan İsrail pazarını bitirecek
    11. Sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek..
    12. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
    15. ABD ve Almanya dışişleri bakanlarıyla..
    16. Lohusalara süt veren çiçek: Gelincik
    17. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    18. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    19. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    20. Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul..
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?