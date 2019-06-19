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Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:28
Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesini iki yakaya ayıran Yeşilırmak Nehri renk değiştirdi.


Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak, Yeşilırmak Nehri’nin rengini değiştirdi. Çamurlaşmış bir renk görüntüsü bulunan ve debisi yükselen Yeşilırmak Nehri’nin yaşanan yağışın ne derecede etkili olduğunun bir göstergesi oldu.


Yaşanan sağanak öncesi yetkililer sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:28
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