Yeşilin gücü
Sağlığınız için yeşil sebzelerin faydası saymakla bitmiyor. Özellikle yeşil sebzelerden hazırlanan içecekler sizi inanamayacağınız ölçüde bir enerjiye sahip edebilir...26 Nisan 2018 Perşembe 20:40
İşte gücünüze güç katacak sağlık deposu yeşiller ile hazırlayacağınız karışımın tarifi...
MALZEMELER:
1 adet büyük boy salatalık
1 avuç kıvırcık salata
1 avuç lahana
2-3 sap kereviz
1 adet büyük sap brokoli
1 adet yeşil elma
1/2 limon
HAZIRLANIŞI:
Limonun kabuğunu soyun. Tüm malzemeleri kabaca doğrayıp blender’da iyice karıştırın. Haftada 1-2 gün sabah kahvaltısı yerine tüketin.
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