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Yeşilcam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Yeşilçam’ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı.

23 Haziran 2019 Pazar 12:06
Yeşilcam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Yeşilçam’ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Tekerlekli sandalye ile okula gelen Arkın,“Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var” dedi.


Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ali Yalkın Ortaokulunda kullandı. Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti.



“Omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek”


Cüneyt Arkın, oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına “Hadi bismillah” diyerek attı. Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır da aynı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam’ın efsane ismi, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:06
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