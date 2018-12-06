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Yeşilçam'ın ünlüleri ampute ressamın tuvalinde hayat buldu

Iğdır'da, 6 yaşında elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybeden ve hayata tutunmak için yollar ararken resim yeteneğini keşfeden 32 yaşındaki Yusuf Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portreleriyle dikkati çekiyor- Yeşilçam sanatçılarının yer aldığı 60 parçalık koleksiyonunu sergilemenin mutluluğunu yaşayan Akgün, 2012 yılından beri "Engelsiz Empati" adı altında, sosyal platformlar ve kamu kuruluşlarında eğitimler veriyor- Ressam Yusuf Akgün:"Ben Yeşilçam filmleriyle büyüdüm. Milli, kültürel miras haline getireceğim koleksiyona imza atmak istedim. Yeşilçam aktör ve aktrislerinin olduğu 60 parçalık koleksiyonumu 1,5 senede bitirdim"

06 Aralık 2018 Perşembe 11:55
Yeşilçam'ın ünlüleri ampute ressamın tuvalinde hayat buldu

GAZİANTEP (AA) - Iğdır'da 6 yaşında elektrik akımına kapılması nedeniyle 2 kolunu kaybettikten sonra ağzıyla resim yapmaya başlayan Yusuf Akgün, yaptığı portrelerle dikkati çekiyor.

Ankara'da çocuk yurdunda büyüyen Akgün, hayata tutunmak için çeşitli amaçlar ararken resim yeteneğini keşfetti.

Çocukluğundan beri kendisini geliştiren Yusuf Akgün, resmin yanı sıra kick boks, atletizm ve yüzme branşlarıyla da ilgilendi.

Başarılarıyla çevresindekilerin takdirini toplayan Akgün, 2012 yılından beri "Engelsiz Empati" adı altında sosyal platformlarda ve kamu kuruluşlarında eğitimler veriyor.

Kara kalemle portreler yapan Yusuf Akgün, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Hulusi Kentmen, Ayşen Gruda, Şener Şen ve Yadigar Kuzu gibi Yeşilçam sanatçılarının yer aldığı 60 parçalık koleksiyonunu sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

"Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kente gelen Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kollarını kaybettikten sonra Ankara'da çocuk yurdunda büyüdüğünü söyledi.

Duygusal hayatıyla mücadele etmek için resim yapmaya başladığını anlatan Yusuf Akgün, "Duygusal mücadeleyi tetikleyecek bir sebep olması gerekiyor. Ağzımla resim yapmak çoğu insana tuhaf geliyor. Benim için engelli halimle çatışacak bir sebep olmuştu. Şu noktada resim benim için tanıtım ve hayatımın çizgisi, yön verme noktası haline geldi." dedi.

Yeşilçam sanatçılarını çizmeye 2016 yılında karar verdiğini dile getiren Akgün, şunları kaydetti:

"Yeşilçam'a olan sevgimden, vefa borcumuzu ödemek için sanatçıları çizdim. Ben Yeşilçam filmleriyle büyüdüm. Milli, kültürel miras haline getireceğim koleksiyona imza atmak istedim. Yeşilçam aktör ve aktrislerinin olduğu 60 parçalık koleksiyonumu 1,5 senede bitirdim. Detaylarla, bakış açısını yakalamak için uğraştım. Sadece gözleri 2,5 saatte bitirdiğim oldu. Bir portreyi 3 günde bitirmişliğim de var. Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Moda Tekstil Tasarımı eğitimi aldım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yüksek lisans yapıyorum. 2012 yılından beri 'Engelsiz Empati' adı altında sosyal platformlarda, kamu kuruluşlarında eğitimler veriyorum."

Engelliler Günü'nün kendisi için "Hayatla Mücadele Günü" anlamına geldiğini belirten Yusuf Akgün, keşfetme ve merak duygusu olan insanların, hayatta kendisini motive edecek uğraşları kolayca bulabileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:55
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