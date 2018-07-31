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Yeşilçam'ın ''Şişko Nuri'si'' hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak nitelendirilen seslendirmeci ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'da 'Şişko Nuri' olarak tanınan Sıtkı Sezgin'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

31 Temmuz 2018 Salı 10:41
Yeşilçam'ın ''Şişko Nuri'si'' hastaneye kaldırıldı

69 yaşındaki oyuncu Sıtkı Sezgin’in, uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Seslendirmeci ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’ lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin’in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

''ZEKİ ALASYA DA YOK KİMSE BENİ ARAMIYOR''

Oyuncunun hastanede çekilmiş son fotoğraflarını da paylaşan Onur Akay, “10 senedir Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşayan, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin acil servisine kaldırıldı.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede yatarak tedavi gören ve sağlığına kavuşamayan Şişko Nuri’ye, zor günlerinde hep rahmetli Zeki Alasya destek olurdu. Şişko Nuri şimdilerde ise, “Zeki Alasya da yok, Yeşilçam’dan hiç kimse beni aramıyor” diye vefasızlıktan şikâyet ediyor ve dualarınızı bekliyor.” dedi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:41
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  3. Onur Akay
  4. Yeşilçam
  5. Şişko Nuri

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