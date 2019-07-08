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Yeşilçam Sokağı’nda 70’lerin şarkıları

Kepez Belediyesi, DokumaPark’taki Yeşilçam Sokağı’nda, hemşehrilerini 70’li yılların unutulmayan şarkıları ile buluşturdu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
Yeşilçam Sokağı’nda 70’lerin şarkıları

Kepez Belediyesi, DokumaPark’taki Yeşilçam Sokağı’nda, hemşehrilerini 70’li yılların unutulmayan şarkıları ile buluşturdu. Hafızalarda iz bırakan Türk filmlerinin, yazlık sinema geleneğindeki açık hava sinemasında izlenebildiği Yeşilçam Sokağı’nda, bu kez 70’li yıllardaki şarkıların nostaljisi vardı.


Antalya’nın sevilen seslerinden Onur Nugay, Yeşilçam Sokağı’nda konser verdi. Geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitiren ’Antalya’nın Altın Sesli Çocuğu’ olarak tanınan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necip Nugay’ın oğlu olanOnur Nugay, konserinde70’li yılların dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Nugay, Türk Pop ve Türk sanat müziği ile Yeşilçam Fimleri’nin hafızalara kazınan şarkılarından oluşan repertuvarıyla, Yeşilçam Sokağı’ndaki gösteri alanını dolduran yüzlerce kent sakinine güzel bir nostalji akşamı yaşattı. Konserinde çocukları da unutmayanNugay, Barış Manço’nun, ‘Arkadaşım Eşek’ adlı unutulmayan eserini de çocuklarla birlikte seslendirdi. Konserde, minik bir çocuğun sahneye çıkarak, davul ve zillerle oynaması da izleyenleri gülümsetti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşi Ayşe Tütüncü ile konseri izledi. Zaman zaman şarkılara eşlik eden Tütüncü çifti, hemşehrilerinin fotoğraf çekilme isteğini de kırmadı.



Yeşilçam Sokağı’nda yazlık sinema


Konserin ardından sahneye davet edilen Başkan Tütüncü, “Sevgiyi, hayatın merkezine yerleştirdikçe, birbirimizi her şeyin dışında çok sevdikçe ve birbirimize candan sarıldıkça her şey çok daha anlamlı olacak. Bu güzel akşam için çok sevgili dostum Onur’a çok teşekkür ediyorum. Onun hiç bitmeyen enerjisi bizi haftanın stresinden, yorgunluğundan çekti, çıkardı. Sağ olsun, var olsun. Orkestraya da teşekkür ediyorum. Yeşilçam Sokağı projemizle, Antalyalılara 1960’ların ve 70’lerin filmleriyle bir zaman tünelinden geçirerek, güzel bir yaz dönemi yaşatalım istedik. Bu Yeşilçam sokağında yaz boyunca 1960’lar ve70’lerin masal tadındaki filmleriyle geçmişe bir yolculuk yapıyoruz. Hayatın sade yaşandığı, dijitalleşmenin olmadığı dönemlerde sevginin, saygının,kardeşliğin ve dostluğun bütün evrensel değerlerinin bambaşka bir güzellikte anlatıldığı o güzel Yeşilçam filmleri ile hemşehrilerimizi baş başa bırakalım, dedik" ifadelerinde bulundu.



Necip Nugay’ın ismi Kepez’de yaşıyor


"Bu konserdeki güzelliği, coşkuyu görünce sizlerle birlikte olduğumuz bu güzel ortamları oluşturunca, ne kadar da iyi etmişiz, diye düşünüyoruz" diyen Tütüncü, "Bu güzel konser akşamında geçmişlerimize de rahmetiyle hatırlamam gerek.Sevgili Onur, benim kardeşim. Onun babası,Antalya’nın Altın Sesli Çocuğu rahmetli Necip Nugay, nurlar içinde yatsın. Necip Nugay, çok değerli bir ağabeyimizdi, bu güzel şehrin gönlü güzel çocuklarından biriydi. Mekanı cennet olsun. Hatırası kalbimizde yaşayacak. Fabrikalar Mahallemizde onun adına çok güzel bir cadde yaptık. Necip Nugay’ın ismini o caddede yaşatıyoruz" dedi.


Tütüncü, konuşmasının ardından Onur Nugay’a ve orkestra üyelerine çiçek vererek, teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
  1. konser
  2. sanat
  3. fotoğraf

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