0553 313 94 23

Yeşilboğaz’dan Başkan Yılmaz’a ziyaret

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Yeşilboğaz’dan Başkan Yılmaz’a ziyaret

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Yeşilboğaz, mutlu bir Mersin için Toroslar Belediyesi ve tüm kurumlarla el ele vermeye hazır olduklarını söyledi.


Başkan Yılmaz’ın makamında gerçekleşen ziyarette, kent ve ülke sorunları üzerine sohbet edildi. Ziyarette konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, belediyelerin siyaset yeri değil, hizmet yeri olduğunu ifade ederek, “TÜİK’in yaptığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında Türkiye’nin en mutlu şehri sıralamasında Mersin, yüzde 52,84 ile 71’inci sırada yer almıştır. Mersin neden en mutlu şehir olmasın? Mersin’in mutlu şehir olabilmesi için öncelikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın hakları korunarak, onların mutlu olabilmeleri sağlanabilmeli. Tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleri, kentimizde insan odaklı sosyal projelerde bütünleşmelidir. Bunların yanı sıra, kentimiz yatırımcıların cazibe merkezi olabilmeli, doğa katliamına karşı güç birliği yapılmalıdır. Bu konularda belediyelere de büyük görevler düşmektedir. Mersin Barosu olarak, mutlu Mersin için Toroslar Belediyesi ve tüm kurumlarla el ele vermeye hazırız” dedi.


Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz da belediye çalışmaları hakkında Yeşilboğaz’a bilgi verdi. Yılmaz, “Bir hukukçu olarak, adaletli ve eşit, insan odaklı hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Toplumsal kalkınmaya katkı sağladığımız hizmet maratonumuzda, Mersin Barosu ile işbirliği içerisinde olmaktan onur duyarım“ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri Batı Şeria'da 15..
    2. Albayrak: "Mayıstan bu yana 10 milyar..
    3. Kahta ilçesinde kavga: 1 Yaralı
    4. Pakistan'da 177 devlet misafirhanesi..
    5. Afganistan’da yılın ilk yarısında bin..
    6. İsrail'den Filistinli tutukluların..
    7. ABD’de ilginç evlilik teklifi
    8. Real Madrid'den İsrail'e tarihi rest!
    9. Yılanı vuracağım derken yanlışlıkla..
    10. Soytürk ÇATOM’u gezdi
    11. Borsada günün ilk yarısı (1)
    12. Adıyaman’da "üç katlı mağara" bulundu
    13. Suudi medyasından sarsıcı iddia:..
    14. ESBALDER Üçüncü Orman Şurası tanıtım..
    15. "Türkiye’de en çok klima Mersin, Adana..
    16. İpek Yolu demir ağ ile Kocaeli’de..
    17. Albayrak: "Ekonomi yılın ikinci..
    18. Selçuklu'nun eşsiz eserlerinden:..
    19. Albayrak: "Enflasyonu yıl sonunda..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. Hisarcıklıoğlu: "En çok önem..
    22. Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesini..
    23. Albayrak: "Önümüzdeki dönemde..
    24. Bir saat kitap okuyana, iki saat..
    25. Bakan Albayrak'tan 'Bayram tatili'..
    26. Memur-Sen Antalya Şubesi, milletvekili..
    27. Üniversiteli genç sahilde ölü bulundu
    28. Özel bireyler Avşa’yı gezdi
    29. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:..
    30. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!