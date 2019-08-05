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Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm nesilleri tehdit ediyor”

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ABD’nin, Hiroşima’ya atom bombası atarak yüz binlerce kişiyi katletmesinin üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen, nükleer silahın insanlığın en acımasız silahı olduğu bilincine varılmadığını belirterek, “2017 yılında 122 ülke tarafından imzalanan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm nesilleri tehdit ediyor”

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ABD’nin, Hiroşima’ya atom bombası atarak yüz binlerce kişiyi katletmesinin üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen, nükleer silahın insanlığın en acımasız silahı olduğu bilincine varılmadığını belirterek, “2017 yılında 122 ülke tarafından imzalanan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Türkiye, nükleer silahsızlanmaya öncü olmalıdır” dedi.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, ABD’nin, Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos’ta, Nagazaki’ye de 9 Ağustos’ta atom bombası atmasının yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Nükleer silahların tehlikesine dikkat çeken Yeşilboğaz, nükleer silahlanmanın durdurulmasını istedi.



“NATO’ya üye ülkelerde 10 binin üzerinde nükleer silah bulunuyor”


Dünyanın, insanlığın en acımasız silahlarından biriyle 74 yıl önce tanıştığını vurgulayan Yeşilboğaz, “ABD’nin 6 Ağustos 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombası, şehrin yarısından fazlasının yok olmasına, ilk 5 yılda 200 bin insanın ölümüne, on binlerce insanın da sakat kalmasına neden olmuştur. O olaydan 3 gün sonra ise bu sefer Nagazaki, atom bombasının hedefi olmuştu. NATO’ya üye ülkelerde 10 binin üzerinde nükleer silah bulunuyor. Türkiye dahil NATO üyesi 6 ülkede, ABD’nin NATO bünyesinde kullanım için sağladığı nükleer bombalar bulunuyor. İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere’nin yanı sıra Türkiye’de İncirlik’teki ABD üssünde de nükleer silahların sayısı bilinmiyor. Dünya devletleri, kendilerini korumak için kitle imha silahlarına güveniyor. Yaşamın imha edilmesine yol açan nükleer silahlar; hukuka, insan haklarına, demokrasiye inanmakta olan ülkeler tarafından insanlığa tehdit olarak kullanılamaz” ifadelerini kullandı.



“Yaşamın devamı için nükleer silahlanmaya hayır”


2017 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen ve nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılması Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydeden Yeşilboğaz, şöyle devam etti:


“2017 yılında 122 ülke tarafından imzalanan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan 50 imzadan sadece 23’ü toplamış durumda. Nükleer silahların kullanılma riskinin, daha önceki yıllara oranla çok daha yüksek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada adeta nükleer silahlanma yarışı var. Bazı devletler nükleer cephaneliklerini yenilerken, daha fazla ülkenin nükleer silah sahibi olmaya çalışması çok büyük bir tehlikedir. Nükleer silah, tüm nesilleri tehdit ediyor. Bu dünyadan başka gidecek yerimiz yok. Yaşamın devamı için nükleer silahlanmaya hayır. Türkiye, kitle imha silahlarının ortadan kaldırılmasına yönelik dünyadaki ülkelere öncü olmalıdır.”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:03
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