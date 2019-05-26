Yeşilboğaz: "Mal rejimi, aile içi şiddetin temeli gösterilmemelidir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, birçok kesim tarafından mal rejiminin aile içi şiddetin temeli olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi ve Mersin Barosu Eğitim Merkezi işbirliğindeavukatlara yönelik ‘Eşler Arasında Mal Rejiminin Tasfiyesi’ konulu seminer düzenlendi.

Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Altınbaş ÜniversitesiHukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Şükran Şıpka ve İstanbul Barosu’ndan Ayça Özdoğansunum yaptı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, birçok kesim tarafından mal rejiminin aile içi şiddetin temeli olarak gösterilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Biz avukatlar, taraflar arasındaki hukuki meselenin çözümünde nasıl aktif rol alabiliriz? Kişilerin haklarını, mağduriyetlerini nasıl giderebiliriz? Bunları en ince ayrıntısına kadar öğrenmemiz gerekiyor. Bu seminerde halkın kanayan yarasına parmak basabiliriz ve sorunların giderilmesinde çare olabiliriz. Mersin Barosu olarak bu tür eğitimlere önem veriyoruz” dedi.

"Sistemin kavranamamasından dolayı hak kayıpları yaşanıyor"

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Şükran Şıpka ise sunumunda, edinilmiş mallara katılma rejiminin ruhu, mantığını ve kanundaki düzenleniş şeklini anlattı. Eşler arasındaki mal rejiminin Türkiye’de 2002 yılında yürürlüğe girdiğini, ancak aradan 17 sene geçmesine rağmen sistemin hala yerine oturmadığına vurgu yapan Şıpka, “Çünkü zor bir rejim ve tasfiyesi de zor. Türkiye’deki malların karışıklığı dolayısıyla, tasfiyesi daha da zorlaşıyor. Tamamen bilirkişilik sistemine dayalı bir tasfiye ama yetkin bilirkişi yok. Hukukçular sistemi çok iyi kavrayamadığından, yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak kararlar veriyorlar ve çok büyük hak kayıpları yaşanıyor. Yargıtay’ın son yıllarda bazı kararlarda kanundan saptığını vurgulamak istiyorum. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, edinilmiş mallara katılma rejimini benimsedi, güzel kararlar da veriyor ancak bazı noktalarda bizim doktrin olarak katılmadığımız faklı yönde kararları da var. Bu sistemdeki hesaplamalarda, sistematik hatalar da yapılıyor” diye konuştu.

İstanbul Barosu’ndan Ayça Özdoğan’da ’Eşler Arasında Mal Rejiminin Tasfiyesi’ konusunda usul bilgileri verdi.

Seminerin sonunda Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri, panelistlere teşekkür ederek plaket takdim etti.