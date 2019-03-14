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Yeşilboğaz: "Konkordato çözüm değil"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ihtiyacı olan iyi niyetli firmaların dışında, ihtiyacı olmayan kötü niyetli kişilerin de konkordatodan yararlanmak için başvuruda bulunduğuna dikkat çekti.

14 Mart 2019 Perşembe 15:23
Yeşilboğaz: "Konkordato çözüm değil"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, ihtiyacı olan iyi niyetli firmaların dışında, ihtiyacı olmayan kötü niyetli kişilerin de konkordatodan yararlanmak için başvuruda bulunduğuna dikkat çekti.


Çağ Üniversitesi Uluslararası Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen ‘Arabuluculuk veKonkordato’ konulu toplantıya konuşmacı olarak davet edilen Yeşilboğaz, ’Eski veyeni konkordato-konkordato ekonomik krizin çözümü müdür?’ konusunda sunumyaptı.


Konkordatoya başvuran şirket sayısının 5 bine ulaştığını söyleyen Yeşilboğaz, "Konkordato girdabı her geçen gün daha da büyüyor. Konkordato, esas itibariyle iflas ertelemenin yerine getirilen, ekonomik darboğaz içinde olan şirketlerin iflas etmeden ticari hayatlarına devam etmelerinin sağlanması, batıp yok olmalarının önüne geçilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almalarıkonusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. Ancak, ihtiyacı olan iyi niyetli firmalar dışında, ihtiyacı olmayan kötü niyetli kişiler de konkordatodan yararlanmak için başvuruda bulunuyor. Burada, iyi niyetli veya kötü niyetli kişiyi ayırma görevi, mahkemeler ve konkordato komiserlerine düşmektedir.Borca batmış bir şirketin ekonomik olarak mali krizden çıkma umudu olan konkordato süreci iyi yönetilirse, iki taraf da kazanmış olur” dedi.


Yeşilboğaz, konuşmasında, iflastan kaçmaya çalışan yüzlerce şirketin konkordato seçeneğine sarıldığını da belirterek, "Ancak konkordato ekonomik krizden kurtuluş yolu değil, ekonomik krizin çözümü de değildir" diye konuştu.


Seminerin sonunda Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı’ya plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:23
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