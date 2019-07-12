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Yeşilboğaz: “İnsan haklarına saygı yoksa toplumsal huzur da yok”

MERSİN (İHA) – Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından hayata geçirilen, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu ve Mersin Barosu’nun da pilot baro olarak yer aldığı ‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin üçüncü çalışma grubu toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:03
Yeşilboğaz: “İnsan haklarına saygı yoksa toplumsal huzur da yok”

MERSİN (İHA) – Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından hayata geçirilen, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu ve Mersin Barosu’nun da pilot baro olarak yer aldığı ‘Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin üçüncü çalışma grubu toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.


TBB’nin ev sahipliğinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen toplantıya, pilot barolar olan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Trabzon, Van Barolarının temsilcileri, TBB temsilcileri ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow katıldı. Toplantıda, projenin eylem planı, yönetmelik/yönerge ve veri tabanı oluşturuldu.


Toplantının birinci gününde; veri tabanı ve izleme sistemleri için rehber içeriğinin geliştirilmesi, insan hakları ihlallerinin, barolar bünyesindeki insan hakları merkezleri tarafından belirlenme ve şikayetlerin kabulü ile ilgili prensip taslağının geliştirilmesi, özel yaşama saygıda etik ve hukuki konular hakkında yapılan sunumlarla katılımcılar bilgilendirildi.


Toplantı, insan hakları ihlalleri üzerine raporlama, teknik altyapı, veri tabanı sisteminin geliştirilmesi için çalışma planı ve zaman çizelgesinin oluşturulması, insan hakları merkezleri için eylem planının son taslağının incelemesi, taslak yönetmeliğin ve model yönergenin gözden geçirilmesiyle sona erdi.



“İnsan hakları evrensel bir değerdir”


Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Baro Başkanı Yeşilboğaz, insan haklarının evrensel bir değer olduğunu belirterek, “İnsan haklarına saygı yoksa demokrasi de yoktur, toplumsal huzur da yoktur. Çağdaş bir devletin asıl görevi, bireysel hak ve özgürlükleri evrensel standartlara ulaştırmak, bu hakları sürekli geliştirmek ve korumaktır. İnsanın doğarken sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerle yaşayabildiği çağdaş bir yaşam düzeni kurmak, insan haklarına saygı anlayışının her yönüyle uygulandığı bir yaşam alanı oluşturmak için mücadele etmek, baroların ve avukatların da öncelikli görevidir. Bu nedenle üçüncüsü gerçekleşen bu toplantının çok faydalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:03
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