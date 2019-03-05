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Yeşilboğaz: “Hukuk devleti; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmazıdır”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukukun üstünlüğü sağlanmadan hukuk devletinin varlığından söz etmenin mümkün olmayacağını belirterek, “Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmazıdır” dedi.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Yeşilboğaz: “Hukuk devleti; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmazıdır”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukukun üstünlüğü sağlanmadan hukuk devletinin varlığından söz etmenin mümkün olmayacağını belirterek, “Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmazıdır” dedi.


Baro Başkanı Yeşilboğaz, ‘5 Mart Hukuk Devleti Günü’ dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Hukukun üstünlüğü ilkesine ve yargı denetimine bağlı olan devletin, hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti; demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin olmazsa olmazıdır. Hukuk devletinde hukuk kuralları, mevki ve güç ayrımı yapılmaksızın herkese eşit şekilde uygulanır. Ülkemizde hukuk devleti kavramı güvence altına alınmalı, uygulamada değer kazandırılmalıdır. Hukuk devletinde yasama, yürütme ve yargılama tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Hukukun üstünlüğü sağlanmadan hukuk devletinin varlığından söz edilemez” ifadelerini kullandı.


Mersin Barosu olarak, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik hukuk devletinden yana olduklarını kaydeden Yeşilboğaz, şöyle devam etti: “Dil, din, cinsiyet, etnik köken, mezhep, siyasi görüş ayrımı yapılmadan, bu ülkenin her bir ferdinin güvenlik içinde ve insan onuruna yakışır bir biçimde yaşatılmasından yanayız. Bağımsızlığın sembolü olan avukatlar olarak, bu yolda yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
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