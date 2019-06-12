Yeşilboğaz: "Çocuk işçiliği insanlığın utanç tablosudur"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuktan işçi olamayacağını belirterek, "Çocuk işçiliği hak çalmaktır. Çocuklarımızın haklarının, geleceğinin çalınmasına kimse ortak olmamalıdır, sessiz kalmamalıdır" dedi.

Yeşilboğaz, Mersin Barosu Çocuk Haklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mahçeİnanoğlu Deprem ve Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan ile birlikte12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

‘Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele’ adlı bir günün varlığının, tüm insanlığın utancıolması ve bu utancın son bulması gerektiğine vurgu yapan Yeşilboğaz, "Çünküçocuktan işçi olmaz. Çocuktan sadece çocuk olur. Günümüzde maalesef yaklaşık her5 çocuktan birisinin, çalıştırılarak geleceği çalınmaktadır. Ekonomik krizle birlikte dahada artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı, aileleri çocuklarını çalıştırarak ev ekonomisinekatkıda bulundurmak zorunda bırakmıştır. Çocuk işçiliğinin kangren haline gelmesininönüne geçilememesinin bir diğer nedeni de sorumlulara yönelik cezasızlık politikasıdır.Çocuk işçiliği hak çalmaktır. Çocuklarımızın haklarının, geleceğinin çalınmasına kimseortak olmamalıdır, sessiz kalmamalıdır. Çocuklarımıza yapılan hak ihlalleri, sadecebelirli günlerde değil, sürekli gündeme getirilerek farkındalık oluşturulmalıdır. Çünküfarkına varmak, sorunların çözüme kavuşmasının ilk adımıdır” diye konuştu.

Mahçe İnanoğlu Deprem ise konuşmasında, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2002yılında dünyada çalışan milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu olumsuz duruma veyaşadıkları ağır koşullara dikkat çekmek için, 12 Haziran gününü, ’Çocuk İşçiliği ileMücadele Günü’ olarak kabul ettiğini hatırlattı. Deprem, "Çocuk işçiliğinin azaltılmasıve nihai olarak ortadan kaldırılması için uluslararası düzeyde sözleşmeler veantlaşmalar imzalanmış, ulusal düzeyde de iç mevzuatın bu sözleşme ve antlaşmalaragöre düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. ILO’nun 1973 tarih ve 138 sayılı’Asgari yaş sözleşmesi’, çocuk işçiliğinin etkili biçimde ortadan kaldırılmasınıöngörmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32. maddesi, ’Tarafdevletler çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zararverecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsalgelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabulederler’ diyerek, çocuk işçiliğiyle bağlantılı olarak taraf devletlere uyması gerekendaha özel yükümlülükleri belirlemiştir" ifadelerini kullandı.

Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, çocuk işçiliğinin Türkiye vedünyanın yaşadığı acil çözüm bekleyen sorunlarından birisi olduğunu belirterek, “Bugün milyonlarca çocuk, çalıştığı için düşlerini yaşayamamakta, çocuk olma hakkınıkullanamamakta, eğitim hakkında yararlanamamaktadır. Çocukların birere yetişkin gibisırtlarında hayatın yüküyle değil de çocukça sevinçlerle ve coşkularla yaşamaları içinüzerimize düşeni hemen şimdi yapmalıyız. Çocuklarımızın haklarına sahip çıkarakonları korumak, çalışmaları yerine okullarda eğitim almalarını sağlamak için herkesigöreve davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyeleri ve MersinÇocuk Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, ‘Çocuk işçiliği ile mücadele’ konuluresim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.